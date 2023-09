Parkschild mit Zusatzzeichen: Ist Samstag auch ein Werktag?

Von: Simon Mones

Ob Parkschein oder Parkscheibe benötigt wird, hängt oft vom Wochentag ab. Doch ist Samstag ein Werktag? Geht es nach dem Bundesgerichtshof, ist die Antwort klar.

Die Suche nach einem Parkplatz kann mitunter zu einer Geduldsprobe werden. Grade in den Innenstädten sind Stellplätze rar und kosten meist Geld oder man benötigt eine Parkscheibe. Diese muss aber richtig eingestellt sein. Für Kurzparker gibt es in einigen Städten auch die Brötchentaste. Oftmals findet sich an solchen Parkplätzen noch ein weiteres Schild. Dieses weist darauf hin, dass Parkschein und Parkscheibe an Werktagen benötigt werden. Die Frage, die sich viele Autofahrer stellen: Ist Samstag auch ein Werktag?

Ist Samstag ein Werktag: Gesetzgeber hat es klar geregelt

Kein Wunder, immerhin haben die allermeisten Deutschen Samstag und Sonntag frei. Es wäre damit doch nur logisch, dass nur Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag Werktage sind. Ganz so einfach ist das ganze dann aber doch nicht, immerhin ist der Samstag in einigen Branchen ein normaler Arbeitstag.

Auch am Samstag brauchen Autofahrer hier einen Parkschein. © Philipp von Ditfurth/dpa

„Der Gesetzgeber versteht unter einem Werktag normalerweise die Tage von Montag bis Samstag. Nur Sonntage und gesetzliche Feiertage fallen nicht unter den Begriff Werktag“, schreibt der ADAC auf seiner Homepage. Diese Reglung wurde so auch vom Bundesgerichtshof mit Verweis auf das Bundesurlaubsgesetz bestätigt.

Samstag ist ein Werktag: Ohne Ticket droht ein Bußgeld

„Wer also sein Auto wie im oben genannten Beispiel abstellt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Knöllchen rechnen“, informiert der ADAC auf seiner Homepage. Zudem besteht die Gefahr, dass das Auto abgeschleppt wird. In diesem Fall muss der Halter die Abschleppkosten zahlen.

Wie so oft gibt es aber Ausnahmen von der Regel. Etwa dann, wenn auf dem Zusatzschild „Montag bis Freitag“ oder „werktags außer samstags“. Übrigens, der Werktag kann auch bei Halteverbot oder Geschwindigkeitsbegrenzungen eine wichtige Rolle spielen. Und auch wer ohne E-Kennzeichnen auf einem Parkplatz für Elektroautos steht, riskiert ein Bußgeld.