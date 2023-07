„Wie man ein sehr schönes Auto ruiniert“: Üble Porsche-Folierung amüsiert Reddit-Nutzer

Von: Sebastian Oppenheimer

Eine Folierung kann einem Auto frischen Glanz verleihen – wenn sie gut gemacht ist. Bei einem Porsche Cayenne ist ganz offensichtlich einiges schiefgelaufen.

Wenn es um die Gestaltung der Optik eines Autos geht, scheiden sich die Geister: Für die einen muss ein Fahrzeug immer möglichst original sein, andere schärfen gerne mal nach. Bei Umgestaltungen des Exterieurs gibt es eine große Bandbreite: Dem einen reichen getönte Scheiben – andere verändern deutlich mehr. Das Ergebnis kann dann schon mal ziemlich abenteuerlich sein, wie etwa bei einem zum Hot Rod umgebauten Mercedes CLK oder einem VW-Jetta mit „Dumbo“-Außenspiegeln. Wer „nur“ die Farbe seines Wagens ändern will, muss nicht gleich zum Lackierer: Auch eine Folierung ist möglich – so bekam etwa die G-Klasse von Rapperin Shirin David einen rosa Überzug. Wichtig ist allerdings, dass man weiß, was man tut. Bei einem Porsche ist bei der Folierung ganz offensichtlich einiges schiefgelaufen.

Reddit-Beitrag amüsiert User: „Habe die Folierung meines Porsche einem Freund überlassen“

Auf der Plattform Reddit hat ein User Fotos eines Porsche Cayenne der ersten Generation (gebaut ab 2002) gepostet. Der nicht ganz ernst gemeinte Titel „Habe die Folierung meines Porsche einem Freund überlassen“. In der Bildunterschrift heißt es: „Je mehr man reinzoomt, desto übler sieht es aus.“ Wie der Uploader allerdings in den Kommentaren zugibt, handelt es sich nicht um seinen eigenen Wagen.

Löcher, Lücken, Falten: Porsche-Folierung in katastrophalem Zustand

Auf den ersten Blick könnte man vielleicht meinen, bei dem Porsche Cayenne sei eine improvisierte Reparatur mit Klebeband durchgeführt worden. Dann aber zeigt sich doch, dass das ganze SUV mit einer roten Folierung überzogen ist – oder war. An manchen Stellen hat sich die Folie schon komplett abgelöst, an anderen blättert sie ab oder wirft extreme Falten. Ob nun hier einfach ein stümperhafter Folierer am Werk war oder eine für diese Zwecke nicht geeignete Folie verwendet wurde, ist unklar. Kaum strittig ist allerdings, dass der Porsche in der beigen Originalfarbe, die unter der Folierung zu sehen ist, wohl deutlich besser aussehen würde.

Reddit-Nutzer kommentieren Porsche-Folierung ironisch: „Irgendwo muss jeder anfangen“

Mittlerweile haben sich unter der Folierung der „besonderen Art“, zahlreiche ironische Kommentare angesammelt, hier einige Beispiele:

„Ich habe die glatte Stelle gefunden, was kann ich gewinnen?“

„Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es besser machen könnte, und ich habe es in meinem Leben noch nie gemacht.“

„Es ist... einzigartig!“

„Wie man ein sehr schönes Auto ruiniert“

„Irgendwo muss jeder anfangen.“

„Das soll wohl ein Witz sein.“

„Fast fertig!“