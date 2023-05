„Absolut rücksichtslos auf Kollisionskurs“: Jugendliche narren mit geklautem Radlader 30 Minuten die Polizei

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

In Nordrhein-Westfalen haben zwei Jugendliche einen Radlader geklaut und sich im Anschluss eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert – mehr als eine halbe Stunde lang.

Als Polizist erlebt man im Einsatz so einiges – doch es gibt Ereignisse, die wohl auch der ein oder andere Beamte sein Leben lang nicht vergisst. Das können witzige Dinge sein, wie etwa ein VW, der mit einer als Ölwanne dienenden Auflaufform gestoppt wurde. Auch kuriose Dinge kommen vor, wie etwa ein Linienbus-Fahrer, die innerhalb von 90 Minuten dreimal von der Straße abkam. Und manche Vorfälle bleiben vor allem durch dreistes Verhalten in Erinnerung, wie ein genervter SUV-Fahrer, der einen Müllwagen über den Gehweg überholte und dabei einen Arbeiter anfuhr. Polizisten in Nordrhein-Westfalen dürften sich wohl noch lange von einer irren Verfolgungsjagd mit einem gestohlenen Radlader erzählen.

„Absolut rücksichtslos auf Kollisionskurs“: Jugendliche narren mit geklautem Radlader 30 Minuten die Polizei

Wie die Polizei berichtet, meldeten Zeugen in Eitorf (Rhein-Sieg-Kreis) gegen 2.20 Uhr einen umherfahrenden Radlader. Am Steuer? Angeblich zwei Jugendliche. Eine Streife machte sich auf den Weg und traf auch schon bald auf den geklauten Volvo-Radlader. Hinter dem Lenkrad: Ein 16-Jähriger, daneben sein 15-jähriger Beifahrer. Die Beamten schalteten das Blaulicht ein und gaben Anhaltezeichen – was die beiden Radlader-Fahrer aber überhaupt nicht tangierte. Mit einem Tempo zwischen 20 und 30 km/h setzten sie ihre Fahrt unbeeindruckt fort. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Jugendliche klauen Radlader – und versuchen, Streifenwagen zu rammen

Über Parkplätze und Waldwirtschaftswege ging es weiter – und es wurde immer gefährlicher. Laut Polizei versuchte der 16-Jährige immer wieder den Streifenwagen zu rammen und von der Fahrbahn zu drängen. Dabei wurden ein Hoftor und eine Parkbank beschädigt. Rote Ampeln ignorierte der wild gewordene 16-Jährige ebenfalls – und ein entgegenkommendes Auto musste auf den Grünstreifen ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden.

Ende im Gelände: Zwei Jugendliche klauten in Nordrhein-Westfalen einen Radlader und lieferten sich eine hochgefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei. © Polizei Rhein-Sieg-Kreis

Hochriskante Fahrweise: Polizei kommt an Jugendlichen im Radlader nicht vorbei

Ein Überholen des rund 6,5 Tonnen schweren Radladers sei laut Polizei nicht möglich gewesen, da der Fahrer „absolut rücksichtslos auf Kollisionskurs“ gewesen sei. Ein Streifenwagen wurde durch eine Ramm-Attacke beschädigt. Um die Beamten abzuschütteln, wich das Diebes-Duo schließlich mit dem Radlader auf einen Acker aus. Inzwischen dauerte die Verfolgungsjagd schon mehr als eine halbe Stunde und mehrere Streifenwagen waren mittlerweile involviert. Die Polizisten platzierten sich mit ihren Fahrzeugen so, dass die Rückkehr auf befestigte Wege für die Flüchtigen kaum möglich war. Beim Versuch einer Umfahrung rutschte der 16-Jährige dann mit dem Radlader in einen Graben – und blieb stecken.

Bußgeldkatalog: Mit welchen Geldstrafen Verkehrssünder rechnen müssen Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Jugendliche liefern irre Aktion im geklauten Radler – und sind erst durch Reizgas zu stoppen

Ans Aufgeben dachten die beiden Jugendlichen dennoch immer noch nicht. Mit dem Frontlader versuchten sie, sich aus der verfahrenen Situation zu befreien – weswegen es für die Beamten zu gefährlich war, sich zu nähern. Erst der Einsatz von Reizgas führte zur erfolgreichen Festnahme des renitenten Duos. Und selbst dabei beleidigten sie noch eine Beamtin. Für die beiden Jugendlichen ging es auf die Wache, die Eltern wurden über den Vorfall informiert. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Eine ähnlich waghalsige Verfolgungsjagd mit einem Radlader gab es übrigens vor einiger Zeit in Australien – hier dauerte es sogar eine Stunde, bis die Polizei den Mann stoppen konnte.