Rettungsgassen-Streit eskaliert: Autofahrer schlägt 64-Jährige zu Boden

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Nach einer Fahrt durch eine Rettungsgasse eskalierte in Gelsenkirchen ein Streit: Eine 64-Jährige wurde zu Boden geschlagen.

Gerade auf der Autobahn ist das Bilden einer Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge von enormer Bedeutung. Nur so können Einsatzkräfte bei einem Unfall schnell vor Ort sein und entsprechend Hilfe leisten. Immer wieder kommt es allerdings auch vor, dass die Rettungsgasse zum persönlichen Vorankommen genutzt wird. Besonders dreist verhielt sich vor einiger Zeit ein Autofahrer auf der A61: Er durchfuhr die Gasse bis zur Unfallstelle, an der sogar ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, und verlangte wegen eines „wichtigen Termins“ durchgelassen zu werden. Nun kam es in Nordrhein-Westfalen zu Handgreiflichkeiten nach einer Rettungsgassen-Fahrt.

In Gelsenkirchen eskalierte ein Streit nach einer Rettungsgassen-Fahrt. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Streit nach Rettungsgassen-Fahrt: 64-Jährige will schlichten

Wie die Polizei berichtet, näherte sich in Gelsenkirchen an einer Kreuzung ein Rettungswagen mit Blaulicht – woraufhin die Autofahrer eine Rettungsgasse bildeten. Ein 72-Jähriger durchfuhr die Gasse – allerdings um am Ende, wie die anderen auch, rechts beiseite zu fahren. Diese Aktion brachte einen anderen Autofahrer offenbar derart auf die Palme, dass er ausrastete: Er stieg aus, lief zum Wagen des 72-Jährigen und schlug auf dessen Kofferraum, danach ging er zur Beifahrertür und beleidigte den Fahrer. Die ebenfalls im Auto sitzende 64-jährige Frau des 72-Jährigen, stieg aus – laut den Beamten, um die Situation zu beruhigen. Doch dann eskalierte der Streit komplett.

Spektakuläre Streifenwagen: Die coolsten Polizeiautos aus aller Welt Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Autofahrer rastet nach Rettungsgassen-Fahrt aus – und schlägt 64-Jährige zu Boden

Auch die 64-Jährige wurde von dem Mann beleidigt – als sie versuchte, ihn wegzudrängen, schlug der Unbekannte sie zu Boden und fuhr davon. Das Ehepaar erstattete Anzeige. Nun sucht die Polizei einen 20 bis 30 Jahre alten Mann, etwa 1,90 groß, mit athletischer Figur und blonden, kurzen Haaren. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um ein asiatisches Fahrzeug in der Farbe Silber oder Weiß handeln.