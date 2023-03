Schalten ist cool: Junge Autofahrer mögen manuelle Getriebe

Von: Marcus Efler

Immer mehr junge Autofahrer wollen lernen, wie man mit Handschaltung fährt, und kaufen Pkw mit manuellem Getriebe – ausgerechnet im Automatik-Land USA.

Was haben Michael Myers und die Handschaltung gemeinsam? Sie wollen einfach nicht sterben. Der Serienkiller aus „Halloween“ und das manuelle Getriebe im Auto mögen noch so oft für tot gehalten werden, sie stehen immer wieder auf. Zwar setzen Hersteller wie Mercedes und VW ganz auf Automatik, (während BMW auch künftig handgeschaltete Modelle anbieten möchte). Elektroautos benötigen ohnehin kein Getriebe mehr – was aber Lexus nicht daran hindert, virtuelle Gänge für Stromer zu entwickeln. Jeep plant ebenfalls ein handgeschaltetes Elektromodell.

Denn auch wenn Fahrzeuge mit moderner Automatik oder Doppelkupplungs-Getriebe schneller, sparsamer und sportlicher unterwegs sind als Handschalter: Für manche Autofahrer gehört das „Benzin umrühren“ (Schalter-Spott von Automatik-Fans) einfach dazu. Und das sind nicht nur ältere Semester, die das seit Jahrzehnten gewöhnt sind, sondern offenbar auch Jüngere.

Vor allem in sportlichen Autos, wie bei den M-Modellen von BMW, ist Handschaltung noch beliebt. © Martin Vogt/Imago

Das berichtet jedenfalls das Wall Street Journal. Die renommierte Zeitung zitiert mehrere Fahranfänger und junge Autofahrer, die das manuelle Schalten für sich entdeckt haben – und auch bei der Fahrschul-Ausbildung darauf Wert legen, es zu lernen. So berichtet ein 17-Jähriger aus Ohio, dass er die praktische Fahrprüfung auf einem Jeep mit manuellem Getriebe abgelegt habe: „Ich dachte mir, es ist cool, zu lernen, wie man mit Schaltknüppel fährt. Schon allein, damit ich meinen Freunden sagen kann, ich sei ein besserer Fahrer als sie“.

Ein 22-jähriger Computer-Techniker aus Miami berichtet vom mühevollen Lernen und häufigem Abwürgen, bis er endlich seinen gebraucht gekauften Infiniti G37 von 2008 beherrschte. Um den Umstieg zu erleichtern, betreibt BMW-Tochter Mini in Kalifornien eine Schaltgetriebe-Schule.

Schalten ist cool: Millionen-Trend auf TikTok

Unter dem Hashtag #savethemanuals treffen sich auf TikTok bekennende Schalt-Fans, über 440 Millionen Mal wurden die dort versammelten Posts schon aufgerufen. Allerdings muss man auch einschränken, dass es sich bei der neu Liebe zu der alten Technik vorrangig um ein amerikanisches Phänomen handelt – und der Boom sich auf eher niedrigem Level abspielt. So berichtet das Wall Street Journal, dass der Verkauf von handgeschalteten Autos in den USA 2023 schon steil angestiegen sei: nämlich auf 1,7 Prozent, von 1,2 im Vorjahr und 0,9 Prozent 2021.

Im Automatik-Land USA ist und bleibt das Fahren mit Handschaltung eben etwas besonders – anders als in Deutschland. Hierzulande lernen fast alle Fahrschüler mit automatischem und manuellem Getriebe, schon allein wegen des hohen Anteils an Schaltern auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Später bedienen sie wie selbstverständlich den Schaltknüppel, wenn er denn da ist – ohne so ein Bohei darum zu machen wie ihre amerikanischen Altersgenossen.