Überholen verboten: Wann Autofahrer keinesfalls einen Schulbus passieren dürfen

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Mit dem Ende der Sommerferien sind auf den Straßen wieder vermehrt Schulbusse unterwegs. Dabei ist besondere Vorsicht geboten: Nicht immer darf man sie überholen.

Wenn die Schule wieder startet, müssen Autofahrer ganz besonders aufpassen: Denn dann sind morgens und nach Schulschluss wieder viele Kinder unterwegs. Doch nicht alle kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad ans Ziel – letztere können Autofahrer besonders durch den „Holländer-Griff“ schützen. Viele Kinder sind aber auf den Schulbus angewiesen. Weil diese in der Regel zahlreiche Haltestellen anfahren, kann ein vorausfahrender Schulbus Autofahrer durchaus Zeit kosten. Die meisten Autofahrer wollen deshalb möglichst schnell am Bus vorbeikommen. Doch Vorsicht: In bestimmten Fällen ist das Überholen tabu.

Schulbus überholen – auch auf der Gegenfahrbahn ist Vorsicht geboten

Grundsätzlich gilt: Stehen Schul- oder Linienbusse an Haltestellen (gelbes Schild mit grünem „H“) dürfen sie von Autofahrern laut § 20 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) nur vorsichtig passiert werden – das gilt auch für den Gegenverkehr. Sobald Fahrgäste ein- oder aussteigen, darf der Bus nur mit Schrittgeschwindigkeit und ausreichendem Abstand überholt werden. Ist es nicht möglich, den Bus zu passieren, ohne jemanden zu gefährden, müssen Autofahrer warten.

Wenn die Ferien zu Ende gehen, sind auch die Schulbusse wieder unterwegs. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Fahrender Schulbus mit Warnblinker: Keinesfalls überholen

Schaltet ein Schul- oder Linienbus während der Fahrt den Warnblinker ein, gilt ein Überholverbot. Steht der Bus mit aktivierter Warnblinkanlage, dürfen Autofahrer wieder vorbeifahren, jedoch nur in Schrittgeschwindigkeit und mit ausreichend seitlichem Abstand, erklärt der Auto Club Europa (ACE). Auch für den Gegenverkehr gilt Schrittgeschwindigkeit – es sei denn, die entgegengesetzte Fahrbahn ist baulich (etwa durch eine Leitplanke) getrennt.

Rätselhafte Verkehrszeichen: Zehn Schilder, deren Bedeutung nicht jedem klar ist Fotostrecke ansehen

Übrigens: Will ein Bus von einer Haltestelle abfahren, hat er Vorrang. Das bedeutet, andere Autofahrer müssen eventuell warten, um ihn einscheren zu lassen – auch das ist in § 20 StVO geregelt. Allerdings dürfen Busfahrer nicht blinken und sofort losfahren, wie der ADAC erklärt. Sie müssen die Absicht, loszufahren, rechtzeitig anzeigen und dem Verkehr genügend Zeit zum Reagieren geben.