Auto schwebt über Parkplatz: „Was eine verrückte optische Täuschung“

Von: Simon Mones

Teilen

Auf Instagram sorgt ein schwebendes Auto für viel Verwirrung. Doch schwebt es wirklich oder handelt es sich um eine optische Täuschung?

Manchmal spielen uns die Augen und das Gehirn einen Streich. Wir glauben dann etwas zu sehen, das so gar nicht der Realität entspricht. Zum Beispiel einen Abgrund mitten in einem Tunnel, obwohl dort nur Wasser steht. Es handelt sich also um eine optische Täuschung. Ein Phänomen, mit dem sich auch ein Autofahrer konfrontiert sah.

Beleuchtung lässt Jeep schweben

„Ich dachte wirklich, mein Auto würde über dem Parkplatz schweben“, ist auf einem Foto zu lesen, das der Instagram-Nutzer Nugget geteilt hat. Und tatsächlich scheint der Jeep Grand Cherokee offenbar den Kontakt zum Asphalt verloren zu haben.

Dieser Jeep scheint über dem Parkplatz zu schweben. © Instagram (Nugget)

Erst bei genauerem Hinsehen wird klar: Es handelt sich um eine optische Täuschung. Verursacht wird diese durch den Schatten, den der SUV wirft. Denn durch die Beleuchtung des Parkplatzes fehlen Teil davon und erzeugen den Eindruck, dass der Jeep schweben würde.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Schwebender Jeep geht auf Instagram viral

Wo das Bild aufgenommen wurde, ist indes unklar. Der Nutzer Nugget hat keinerlei Informationen zu dem Bild gepostet. Aller Wahrscheinlichkeit nach stammt die Aufnahme auch nicht von ihm. Auf dem Kanal finden sich nämlich vor allem lustige Memes und Screenshots.

Möglicherweise handelt es sich dabei um einen Screenshot einer Foto-Nachricht, die über den Dienst Snapchat verschickt wurde. Darauf würde zumindest der Text auf dem grauen Balken im Bild hindeuten. In jedem Fall wurde das Bild zum viralen Hit und fast 33.600 Mal mit einem Herz versehen.

Design muss sein: Zehn schöne Studien von ganz normalen Automarken Fotostrecke ansehen

Instagram-Nutzer staunen über schwebenden Jeep

Hinzu kommen fast 160 Kommentare. Der Großteil der Nutzer zeigt sich dabei ebenfalls von der optischen Täuschung beeindruckt. Mancher sieht den Jeep Grand Cherokee sogar immer noch schweben. Andere wiederum fragen sich, wie das Auto vom Parkplatz kommt, immerhin parkt der Hintermann sehr nah. Oder ist das auch eine optische Täuschung.

„Du dachtest? Ich glaube es immer noch!“

„Was eine verrückte optische Täuschung!“

„Der Boden rendert immer noch, warte eine Sekunde.“

„Land Hover“

„Das machen die Lichter und Schatten!“

„Wo ist der restliche Schatten?“

„Wie kommt er da wieder raus?“