Seltener Oldtimer und 80 weitere Autos in alter Scheune gefunden

Kürzlich wurden elf BMW in einer Lagerhalle gefunden, jetzt sind es dutzende Oldtimer in einer Scheune. Viele sind wertlos, aber ein Auto sticht hervor.

In letzter Zeit tauchen immer öfter sogenannte Scheunenfunde auf - Autos, die jahrelang in Lagerhallen oder Scheunen vor sich hinvegetierten und wieder entdeckt wurden. Der letzte große Fund wurde in Frankreich gemacht. 81 Oldtimer vor allem aus den 1960er und 70er Jahren haben sich in einer Scheune versteckt.

Wertvoller Oldtimer steht seit Jahrzehnten in Scheune rum

Aber auch Modelle aus den 30er Jahren waren darunter sowie Autos unter anderem der Marken Alfa Romeo, Audi, Cadillac, Chrysler, Citroen, Lancia, Peugeot und Oldsmobile. Aber das Highlight des Scheunenfunds war ein Lamborghini Miura P400 aus dem Jahre 1968, heißt es auf der französischen Auktionsseite Interencheres.

Der Sportwagen soll noch mit dem originalen V12-Motor ausgestattet und bis zu 600.000 Euro wert sein. Dabei war der Wagen nicht im besten Zustand und hat fast 78.000 Kilometer auf dem Tacho. Die anderen Fahrzeuge mussten sich aber auch nicht verstecken.

Autos im schlechten Zustand und wenig wert

Unter den 81 Oldtimer befanden sich auch ein Porsche 356, eine Chevrolet Corvette von 1981 und ein Jaguar E-Type von 1964. Allerdings seien die meisten Fahrzeuge in so einem schlechten Zustand, dass sie nur wenige hunderte Euro wert seien.

Erst Anfang des Jahres sorgte ein Scheunenfund in Bulgarien für Aufsehen. In einer alten Lagerhalle fand man elf neue BMW. Die Neuwagen wechselten 1994 mit 175 anderen BMW den Besitzer und standen anschließend 25 Jahre ungenutzt in der Halle.

anb