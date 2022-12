Wussten Sie, dass Sonnenblenden oft ausziehbar sind? TikToker verrät Auto-Trick

Von: Simon Mones

In einem Video auf TikTok hat Sidney Raz einen Sonnenblenden-Trick verraten. Doch der klappt nicht immer.

USA – „Man lernt nie aus.“ In diesem Satz des Mediziners Gerhard Uhlenbruck steckt viel Wahrheit, lernen wir doch jeden Tag etwas dazu. Egal ob in der Schule, Uni, Job oder im Gespräch mit anderen. Bei so mancher Erkenntnis wünscht man sich jedoch, dass man sie schon früher gehabt hätte.

So geht es wohl auch dem TikToker Sidney Raz, der auf seinem Kanal Dinge verrät, die er erst in seinen 30ern rausgefunden hat. In einem kürzlich veröffentlichten Video teilt er eine Erkenntnis, die wohl die allermeisten Autofahrer ebenfalls gerne früher gewusst hätten.

Der TikToker Sidney hat erst mit Mitte 30 rausgefunden, dass sich Sonnenblenden ausziehen lassen. © TikTok (SidneyRaz)

Ausziehbare Sonnenblende: TikToker begeistert mit Auto-Kniff

Das knapp 20-sekündige Video dreht sich um die Sonnenblenden, denn hier hat Sidney Raz etwas entdeckt, das ihm völlig neu war: Diese lassen sich nicht nur ausklappen und ans Fenster drehen, sondern auch ausziehen. Der TikToker demonstriert seinen Follower dann auch, was er meint.

Vielen seiner Fans geht es dabei genauso wie Sidney Raz. „Ich muss das sofort in meinem Auto ausprobieren“, schreibt ein Nutzer. Und auch eine andere TikTok-Userin ist überrascht von dieser Funktion der Sonnenblende: „Ähm. Ich bin 44 und habe das gerade durch dieses Video gelernt:“

Ausziehbare Sonnenblende: Auto-Kniff funktioniert aber nicht in jedem Fahrzeug

Ander Nutzer sind derweil erstaunt, dass Sidney Raz, erst so spät rausgefunden hat, dass sich die Sonnenblenden ausziehen lassen. „Wie konntest du das nicht wissen??“, schreibt eine TikTok-Nutzerin und ergänzt: „Bei manchen Autos geht das aber nicht.“ Eine Erkenntnis, die so mancher teuer bezahlt hat. „Es hat meinen Sohn 45 Pfund gekostet, um herauszufinden, dass seines es nicht tut“, berichtet eine Userin in den Kommentaren.

