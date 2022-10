Spritpreise: Benzinkanister bleiben in Frankreich tabu

Von: Simon Mones

Diesel und Benzin sind in Frankreich aktuell Mangelware. Im Elsass und dem Département Moselle gilt deswegen ein Tankverbot für Kanister.

Die Energiekrise schürt bei manchen Menschen die Angst vor einem drohenden Blackout. Dass nicht nur Strom schnell knapp werden könnte, zeigt sich in Frankreich. Dort sind Diesel und Benzin derzeit Mangelware. In den Départements an der Grenze zu Deutschland darf daher auch weiter kein Sprit in Kanistern verkauft werden.

Das Benzinkanister-Verbot war im Elsass und dem Département Moselle in der vergangenen Woche erlassen worden und galt zunächst bis zum 19. Oktober. Der Erlass wurde nun von den Behörden in den betroffenen Landesteilen um eine weitere Woche bis einschließlich zum 26. Oktober verlängert.

In einigen Teilen Frankreichs dürfen derzeit keine Kanister betankt werden. © Jörg Böthling/Imago

Bei deutschen Autofahrern aus den Grenzgebieten ist Frankreich derzeit ein beliebtes Ziel, da die Spritpreise dort vergleichsweise günstig sind. Denn anders als in Deutschland, wo der Tankrabatt schon wieder Geschichte ist, werden in unserem Nachbarland im Oktober weiterhin 30 Cent pro Liter Benzin und Diesel abgezogen. In den Folgemonaten soll der Tankrabatt dann aber auch in Frankreich abschmelzen.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: In Frankreich werden schon länger Raffinerien bestreikt. An knapp einem Drittel der Tankstellen im ganzen Land gibt es Engpässe. Etliche Tankstellen schlossen vorübergehend ganz. Ähnlich wie in Großbritannien vor wenigen Monaten müssen Autofahrer in Frankreich oftmals stundenlang nach einer offenen Tankstelle suchen.

Spritpreise: Diesel und Benzin in Frankreich Mangelware

Doch nicht nur in Frankreich ist es für deutsche Autofahrer deutlich günstiger zu tanken, auch in anderen Nachbarländern liegen die Spritpreise niedriger. Wer sich zu Hause jedoch einen Vorrat an Benzin oder Diesel anlegen will, muss dabei einige Vorgaben beachten.

Doch nicht nur für die Lagerung in der eigenen Garage gibt es strenge Regeln, sondern auch für den Transport von Diesel und Benzin im Auto. Die Kraftstoffe müssen in speziellen Kanistern abgefüllt sein und auch die Menge ist begrenzt. Bei einem Verstoß drohen saftige Bußgelder. (Mit Material der dpa)