"Swerve the car": So gefährlich ist dieser Trend aus Großbritannien

Ständig gibt es neue Trends unter Jugendlichen, die eher schlecht als recht sind - oder geradezu lebensgefährlich. So wie dieser Trend aus Großbritannien.

"Swerve the car" heißt der Trend, der momentan in Großbritannien sehr beliebt unter Jugendlichen zu sein scheint. Dabei geht es darum, auf dem Fahrrad gefährlich nahe an fahrende Autos heranzukommen, um dann im letzten Moment noch einmal auszuweichen.

Die Teenager lassen sich obendrein auch noch bei ihren Versuchen filmen, um ihren höchst zweifelhaften Erfolg hinterher auf sozialen Netzwerken zu teilen. Dass solche Aktionen gehörig nach hinten losgehen können, scheint ihnen dabei egal zu sein. Obwohl dies in zahlreichen Fällen auch zutraf.

Mutter schockiert über gefährlichen Trend - so warnt sie davor

So berichtet eine entsetzte Mutter aus der Grafschaft Hertfortshire nördlich von London von dem "dämlichen" Versuch ihres Sohnes Paul bei dem Trend mitzumachen. Denn anstatt dem anvisierten Auto in letzter Sekunde ausweichen zu können, kollidierte er mit dem Wagen.

Mit großem Glück kam er relativ unbeschadet davon - sein Fahrrad ist jedoch nicht mehr zu gebrauchen und der Schaden am Auto beträgt rund 1.350 Euro. Dafür muss nun die Mutter aufkommen. "Die Auswirkungen dieses bescheuerten Spiels hätte in so vielen Fällen der Verlust eines Lebens bedeuten können", erklärt die Frau laut dem Online-Portal DailyMail.

Auch interessant: Was nach diesem Unfall passiert, ist ein Wunder.

Auch Sergeant Leah McDermott vom Team für sichere Nachbarschaft in Borehamwood warnt vor dem Trend: "Dieses sogenannte 'Spiel' macht überhaupt keinen Sinn. Diejenigen, die es versuchen, bringen nicht nur sich selbst in echte Gefahr, sondern auch die Insassen des Fahrzeugs. Das ist kein Spiel, das du spielen willst. Du gegen ein Auto - da hast du einfach schlechte Karten. Dein Schädel ist wie eine Eierschale, die einfach zerbricht."

Nun will die Polizei über diesen gefährlichen Trend aufklären und veröffentlicht Videos von zahlreichen Versuchen von Jugendlichen auf den Zug aufzuspringen. Auch der britische Sender BBC warnt in folgendem Video vor "Swerve the car":

Da kann man nur hoffen, dass dieser Trend nicht auch nach Deutschland kommt.

Horror-Crash: Dieser Mann entgeht gleich zweimal dem Tod.

Von Franziska Kaindl

Vorsicht: In diesen Ländern sind die gefährlichsten Straßen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Facebook/BBC News