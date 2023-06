Tanken an der Autobahn: Abfahren lohnt

An der Autobahnraststätte kostet der Sprit meist mehr. Das hat eine ADAC-Stichprobe ergeben. © Daniel Reinhardt/dpa

Sprit ist teuer - und an der Autobahntankstelle ist er meist besonders teuer, wie eine Auswertung des ADAC ergeben hat. Wer sparen will, sollte die Tankstelle hinter der nächsten Ausfahrt ansteuern.

München - Wer auf dem Weg in die Sommerferien an der Autobahnraststätte tankt, zahlt häufig deutlich drauf. Das geht aus einer Stichprobe des ADAC hervor, der die Preise an Raststätten mit denen der Tankstellen an der jeweils nächsten Ausfahrt verglichen hat. Pro Tankfüllung sind dabei Unterschiede von mehr als 20 Euro möglich.

Die Daten wurden beim aktuellen ADAC-Raststättentest im März erhoben. Damals ergab sich für E10 eine durchschnittliche Ersparnis von knapp 42 Cent pro Liter durch das Abfahren von der Autobahn. Bei Diesel waren es knapp 36 Cent. In der Spitze stellte der Verkehrsclub sogar fast 70 Cent Unterschied fest.

„Die Preisunterschiede, die unsere Stichprobe im März ergeben hat, waren massiv“, sagt ADAC-Kraftstoffmarkt-Experte Christian Laberer. „Seitdem hat sich der Kraftstoffmarkt zwar insgesamt weiter beruhigt, dennoch sind die Preisdifferenzen zwischen den Tankstellen an der Autobahn und denen abseits der Autobahn immer noch ganz erheblich. An der Grundaussage unserer Untersuchung hat sich somit nichts geändert.“

Auch ein aktueller Blick in die Spritpreisdaten bestätigt dies. Häufig mit Preisunterschieden zwischen 30 und 40 Cent, teils aber auch darüber oder darunter.

ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand kritisiert die hohen Unterschiede deutlich: „Wenn Mineralölkonzerne ihren Kraftstoff an der Autobahn ein paar Cent teurer verkaufen als anderswo, ist das nachvollziehbar. Für das Ausmaß der in unserer Stichprobe festgestellten Preisaufschläge fehlt mir jedoch jedes Verständnis“, betonte er. „Das ist einfach nur dreist.“ dpa