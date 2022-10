Wok, Urne, Hochzeitskleid: Deutsche Taxi-Fahrgäste sind die vergesslichsten in Europa

Von: Sebastian Oppenheimer

Was vergessene Gegenstände in Taxis angeht, liegen die Deutschen einer Auswertung zufolge vorn. (Symbolbild) © Arnulf Hettrich/Imago

Die Deutschen lassen laut einer Auswertung besonders oft Gegenstände in Taxis zurück. Meist Handys oder Geldbörsen – teils auch viel kuriosere Dinge.

Man verabschiedet den Taxifahrer und sieht kurz darauf den Wagen noch in der Ferne entschwinden – beim Griff an die Hosentasche dann der Schock: Das Handy ist weg! Und man weiß natürlich auch sofort, wo es abgeblieben ist: In jenem Fahrzeug, das gerade aus der Sichtweite gefahren ist. Selbstverständlich gibt es unzählige andere Gegenstände, die man vergessen kann. Die Macher der Mobilitätsapp Free Now (hier lassen sich unter anderem Taxis, Mietwagen mit Fahrer und Carsharing-Fahrzeuge buchen) haben nun einmal ausgewertet, welche europäische Nation am vergesslichsten ist.

Wie die Auswertung ergab, sind offenbar die Deutschen am „schusseligsten“. Danach folgen die Spanier und die Franzosen. Am aufmerksamsten sind dagegen die Briten – sie lassen die wenigsten Gegenstände in den Fahrzeugen zurück. Auch die Spitzreiter unter den deutschen Städten wurden ausgewertet: Die meisten „Liegenbleiber“ gibt es demnach in Hamburg, gefolgt von München und Stuttgart.