Kurzarbeit in Wolfsburg: VW muss wegen Teilemangel Produktion drosseln

imago66998979.jpg © Westend61/Imago

Wegen der Unwetter in Slowenien fehlen Volkswagen wichtige Bauteile. Für das Werk in Wolfsburg wurde Kurzarbeit angemeldet.

Langsam, aber sicher ist der Chipmangel wegen der Corona-Pandemie überwunden. Die Lieferzeiten für Neuwagen sinken immer weiter. Und doch stehen bei Volkswagen die Bänder teilweise still. In Emden wurde die Produktion der Elektroautos wegen mangelnder Nachfrage zurückgefahren. In Wolfsburg meldet VW nun Kurzarbeit an.

Dabei schien es zunächst so, als könnte der Betrieb am Hauptsitz des Autobauers normal weiter gehen. Das hatten zumindest mehrere Medien am Montagmorgen berichtet. Doch das Gegenteil ist der Fall. Bereits am Montagvormittag wurden die Mitarbeiter über die Kurzarbeit informiert, wie Business Insider aus Konzernkreisen erfuhr.