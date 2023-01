Tesla-„Autopilot“: Elon Musk will Lenkrad-Warnung abschaltbar machen

Von: Sebastian Oppenheimer

Die Lenkrad-Warnung in Autos dient dazu, dass Fahrer ihre Assistenzsysteme entsprechend überwachen. Bei Tesla soll diese „Nörgelei“ nun laut Elon Musk teilweise abschaltbar werden.

Der Weg zum vollautonomen Fahren ist klar reguliert: Insgesamt gibt es sechs verschiedene Level bis hin zum echten „Robotaxi“. Erst ab Level drei (hochautomatisiertes Fahren) ist der Fahrer zumindest für kurze Zeit aus der Verantwortung – aktuell wird diese Stufe nur von Mercedes angeboten. Die Fahrzeuge von Tesla sind maximal auf Level zwei (teilautomatisiertes Fahren) unterwegs – auch wenn Firmenchef Elon Musk (51) sein System „Autopilot“ beziehungsweise „Full Self-Driving“ (FSD, die höchste Ausbaustufe des „Autopilot-Systems“) nennt. Der Fahrer muss auf dieser Stufe die Technik permanent überwachen. Wenn der Fahrer die Hände für längere Zeit vom Lenkrad nimmt, geht das System davon aus, dass der Fahrer unaufmerksam ist, und warnt.

Doch Elon Musk will das offensichtlich ändern – zumindest in bestimmten Fällen, wie 24auto.de berichtet.

In den USA ist es möglich, dass Tesla-Fahrer mit einer Beta-Version (also nicht fertig entwickelt) der FSD-Software unterwegs sind. Im Prinzip wird der Kunde somit zum Testfahrer – was Experten scharf kritisieren. Nun kam auf Twitter ein fragwürdiger Vorschlag: Der Tesla-Chef möge es doch bitteschön ermöglichen, dass Kunden, die mehr als 10.000 Meilen (rund 16.000 Kilometer) mit der FSD-Beta abgespult haben, das „Lenkrad-Genörgel“ (steering wheel nag) abschalten können – also die Warnung, wenn ein Fahrer seine Hände vom Volant nimmt. Musk will das ganz offensichtlich umsetzen: „Einverstanden, Update kommt im Januar“, antwortete er.