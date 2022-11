Tesla-„Autopilot“: Neueste FSD-Beta-Software soll Manipulationen verhindern

Von: Sebastian Oppenheimer

Die Beta-Version der Full-Self-Driving-Software von Tesla ist in den USA ab sofort für jeden Käufer verfügbar. Angeblich lässt sich der „Autopilot“ jedoch nicht mehr so leicht austricksen.

Ein guter Name ist in vielen Fällen ein wichtiger Faktor, um ein Produkt erfolgreich zu verkaufen. Allerdings sollte man seine Kunden auch nicht in die Irre führen. Ein Fahrerassistenzsystem „Autopilot“ zu nennen, beziehungsweise die höchste und teuerste Ausbaustufe Full Self-Driving (FSD) zu taufen, ist allerdings durchaus problematisch, wenn die Technik nicht das zu leisten imstande ist, was sie verspricht. Inzwischen droht Tesla wegen dieser vermeintlich falschen Versprechungen in den USA auch juristischer Ärger. Noch fragwürdiger ist allerdings, FSD-Software im Beta-Stadium auf öffentlichen Straßen zu testen – Experten kritisieren das scharf. Doch nun ist in den USA die FSD-Beta seit kurzem für jeden Käufer des teuren Pakets verfügbar.

Angeblich lässt sich die „Autopilot“-Technik von Tesla aber nicht mehr so leicht austricksen, wie 24auto.de berichtet.

Tesla hat jetzt offenbar einen Weg gefunden, mit technischen Mitteln ein Austricksen des „Autopiloten“ in den meisten Fällen zu erkennen, wie die App Teslascope auf Twitter berichtet. Wird ein Versuch erkannt, schaltet sich das System ab.