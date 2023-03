Diebe flüchten im Tesla – und werden an Ladestation geschnappt

Von: Sebastian Oppenheimer

Mit einem Tesla machten sich in den USA zwei mutmaßliche Diebe nach ihrem Beutezug davon. Schon bald darauf machten sie an einer Ladestation mit der Polizei Bekanntschaft.

Wenn Kriminelle vor der Polizei flüchten, kommt es immer wieder zu kuriosen Situationen. Kürzlich entzogen sich beispielsweise zwei Männer einer Fahrzeugkontrolle, rasten davon und stellten sich anschließend auf der Rückbank tot – allerdings ohne Erfolg. Ein Autofahrer in Rheinland-Pfalz scheiterte mit seiner Flucht vor den Beamten, weil er mit der Gangschaltung nicht zurechtkam. Nun gingen im US-Bundesstaat Georgia der Polizei zwei mutmaßliche Diebe ins Netz, die mit einem Tesla auf Beutezug waren – lange dauerte die Flucht des Duos allerdings nicht.

Diebe flüchten im Tesla – und werden an Ladestation geschnappt

Ein Fluchtfahrzeug sollte vor allem eines sein: schnell. Zumindest was die Beschleunigung angeht, war also ein Tesla aus Sicht von zwei Kriminellen daher vermutlich keine schlechte Wahl. Doch ganz offensichtlich hatten sich die beiden nicht besonders gut vorbereitet – und das Fahrzeug nicht ausreichend geladen. Denn nur rund 15 Minuten vom Tatort entfernt, luden die beiden ihr Elektroauto an einer Ladestation auf, wie Business Insider berichtet. Und dort war dann auch schon wieder Endstation – die Polizei fasste die beiden Diebe.

Diebe flüchten im Tesla – unter anderem mit Elektrozahnbürsten als Beute

Den Fotos der Gwinnett County Police nach zu urteilen, handelte es sich bei dem Tesla um ein Model X, das sich relativ leicht an den Flügeltüren erkennen lässt. Vollgeladen war das Elektroauto mit diversem Diebesgut – unter anderem zahlreichen Spielekonsolen und elektrische Zahnbürsten, die das Duo zuvor erbeutet hatte. Zeugen hatten den Beamten offensichtlich das Fahrzeug beschrieben – und die Polizei mit der Ladestation den richtigen Riecher gehabt.

Natürlich hätte den beiden Dieben auch mit einem Verbrenner-Fahrzeug der Sprit ausgehen können – wie vor einiger Zeit einigen Verkehrsrowdys. Allerdings hätten sie sich zum Tanken deutlich weniger lang an der Tankstelle aufhalten müssen. Speziell bei Kälte kann der Ladevorgang bei E-Autos noch einmal deutlich länger dauern – auch die Reichweite der Stromer sinkt bei eisigen Temperaturen zum Teil enorm.