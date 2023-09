„Als ob das keiner wusste“: Video klärt über praktische „geheime Autofunktion“ auf

Von: Simon Mones

Moderne Autos verfügen über zahlreiche Fahrassistenten. Doch nicht jede Funktion ist dem Autofahrer bekannt. Eine versteckt sich im Handschuhfach.

Das Internet ist voller lustiger Videos. Hin und wieder finden sich aber auch mal mehr oder weniger hilfreiche Tipps fürs Auto. Etwa, um Kratzer aus dem Lack zu entfernen. Ein anderer TikTok entdeckte, dass sich Sonnenblenden oftmals ausziehen lassen. Und auch vermeintlich geheime Funktionen stehen hoch im Kurs. So sollen die Nieren von BMW als Toaster dienen. Das Handschuhfach wiederum lässt sich als Kühlschrank nutzen.

Geheime Funktion im Handschuhfach: Rädchen verwandelt es in „Kühlschrank“

Diese bahnbrechende Erkenntnis teilte der TikTok-Nutzer „Dan Fuchs“ in einem Video. „Warum hat mir niemand von dieser geheimen Autofunktion erzählt?“, fragt er zu Beginn des 16 Sekunden langen Clips. Bei der „geheimen Funktion“, handelt es sich um ein kleines Rädchen im Handschuhfach.

Bei manchen Herstellern versteckt sich ein Rädchen mit einer Schneeflocke im Handschuhfach. (Symbolbild) © Wirestock/Imago

Doch was hat es damit auf sich? Ganz einfach, es steuert das Gebläse im Handschuhfach des Autos. Dreht man es auf das Schneeflockensymbol, wird bei eingeschalteter Klimaanlage ein Teil der kalten Luft dorthin geleitet. „Dadurch kannst du es als Kühlschrank benutzt“, erklärt Dan Fuchs.

Geheime Funktion im Handschuhfach: Nicht jeder Hersteller hat sie

Ganz so einfach scheint es aber doch nicht zu sein. Denn das Video endet mit einem „Aber“. Aufgelöst wird das allerdings nicht. Zumindest nicht im Video. Denn in den Kommentaren weisen einige Nutzer auf das Problem hin: „Hat natürlich kaum kein Fahrzeug, meistens hat das der Passat oder so bei VW.“ Und auch andere Marken des Konzerns haben demnach das Rädchen im Handschuhfach. Und auch bei Opel soll es das Rädchen laut einem User geben.

Kein Wunder also, dass manche Nutzer sich unter dem Video irritiert zeigen. Für andere wiederum ist die Funktion selbstverständlich. Nur ob man Platz hat, um diese Funktion zu nutzen, ist die Frage:

„Welches Auto? Bei mir ist noch nicht gesehen oder gefunden!“

„Ja nennen wir das mal ‚geheim‘“

„Als ob das keiner wusste“

„Was is daran geheim? Kennt jeder. Uralt!“

„Mercedes Mittelkonsole klimatisiert.“

„Mein Vater hat sein halbes Leben da drinnen!“