Überholen verboten: Nicht immer ist dafür ein Verkehrsschild nötig

An Bahnübergängen ist das Überholen verboten – auch ohne ein extra Schild. (Symbolbild)

Es gibt einige Verkehrssituationen, in denen das Überholen verboten ist – nicht in jedem Fall ist dann auch ein entsprechendes Schild nötig.

Riskante Überholmanöver zählen zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Nicht selten kommt es bei den Beteiligten dadurch zu schweren Verletzungen oder gar zu Todesfällen. Vorsichtiges Fahren und gute Regelkenntnis sind daher wichtig. Es gibt einige Situationen, in denen kein „Überholverbot“-Schild nötig ist, um die Vorbeifahrt zu untersagen, wie 24auto.de berichtet.

So ist das Überholen beispielsweise an Fußgängerüberwegen verboten – aber auch an unübersichtlichen Kreuzungen. Doch es gibt auch noch einige andere Fälle, in denen das Überholen auch ohne entsprechendes Schild nicht erlaubt ist.