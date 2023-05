Gehalt in Millionenhöhe: Das sind die fünf Top-Verdiener im Vorstand von BMW

Von: Sebastian Oppenheimer

Das Gehalt bei deutschen Autobauern gilt weithin als attraktiv – besonders natürlich in hohen Positionen. Lesen Sie hier, wer die fünf Top-Verdiener bei BMW sind.

Bei der Wahl des Jobs gibt es viele Dinge, die eine Rolle spielen – besonders wichtig dürfte für die meisten aber immer die Bezahlung sein. Wie Vergleiche zeigen, verdient man in der Autobranche relativ gut. Gerade Stellen bei den Premium-Herstellern wie BMW, Mercedes, Audi oder Porsche sind mitunter sehr begehrt. Denn zum zumeist ordentlichen Grundgehalt winkt normalerweise noch eine Erfolgsbeteiligung. Letztere ist abhängig vom Gehalt – in höheren und besser bezahlten Positionen gibt es entsprechend mehr. Vor allem aber in der Vorstandsebene sind die Jahresbezüge stattlich.

Millionengehälter: Das sind die fünf Top-Verdiener im Vorstand von BMW

Was die Vorstände einer Aktiengesellschaft verdienen, ist kein Geheimnis – Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, die Vergütung im jährlichen Geschäftsbericht zu veröffentlichen. Und so lässt sich beispielsweise dort nachsehen, wie viel die einzelnen Mitglieder im vergangenen Jahr bekommen haben. Wir haben einen Blick in den Geschäftsbericht des Jahres 2022 von BMW geworfen und nachgesehen, wer dort am meisten verdient hat.

Top-Verdiener bei BMW – Platz 1: Oliver Zipse

Die höchste Vergütung im Jahr 2022 erhielt der Vorstandsvorsitzende von BMW, Oliver Zipse (59). Seit Sommer 2019 leitet er den Münchner Autobauer, zuvor hatte er den Posten des Produktionsvorstands inne. Bereits seit 1991 ist der Maschinenbauingenieur im Unternehmen. Unter anderem leitete er auch zwei Jahre das Mini-Werk in Oxford. Im Jahr 2022 erhielt Zipse, der im Thema Wasserstoff eine große Zukunft sieht, laut Geschäftsbericht mehr als zehn Millionen Euro: exakt 10.152.625 Euro.

BMW-Chef Oliver Zipse ist mit Abstand der Top-Verdiener des Münchner Autobauers. © Cover-Images/Imago

Top-Verdiener bei BMW – Platz 2: Nicolas Peter

Auf dem zweiten Platz liegt Finanzvorstand Nicolas Peter (61). Genau wie Zipse trat auch er im Jahr 1991 beim Autobauer ins Berufsleben ein – und blieb bis heute dort. Unter anderem bekleidete er die Funktion des Leiters des Konzerncontrollings sowie des Leiters der Vertriebsregion Europa. Seit 2017 ist er im Vorstand von BMW für das Finanzressort zuständig. Seine Vergütung im Jahr 2022: 5.689.801 Euro.

Top-Verdiener bei BMW – Platz 3: Pieter Nota

Rang drei bei der Jahresvergütung belegt Pieter Nota (58). Der Niederländer ist im Vorstand für den Bereich Kunde, Marken und Vertrieb verantwortlich. Der studierte Betriebswirt arbeitete unter anderem bereits bei Unilever, Beiersdorf und Philips – im Jahr 2018 wechselte er dann in den BMW-Vorstand. Im Jahr 2022 erhielt er vom Münchner Autobauer 5.458.773 Euro.

Top-Verdiener bei BMW – Platz 4: Milan Nedeljkovic

Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic (54) liegt bei der Vergütung auf dem vierten Platz. Auch er verbrachte seit einem Eintritt im Jahr 1993 sein gesamtes Berufsleben bei BMW. Unter anderem leitete er mehrere Jahre das BMW-Werk in Leipzig sowie das Werk in München. Im Jahr 2019 wurde er in den Vorstand des Autobauers berufen. Seine Vergütung im Jahr 2022: 4.964.449 Euro.

Top-Verdiener bei BMW – Platz 5: Ilka Horstmeier

Den fünften Platz in Sachen Vergütung bei BMW belegt Ilka Horstmeier, die im Vorstand für Sozial- und Personalwesen zuständig ist. Auch sie blieb dem Unternehmen seit ihrem Eintritt im Jahr 1995 treu. Im Laufe ihre Karriere leitete sie unter anderem die Motoren-Produktion in München sowie das BMW-Werk in Dingolfing. Seit 2019 ist sie Mitglied des Vorstands des bayerischen Autobauers. Im Jahr 2022 bekam Horstmeier 4.929.261 Euro.