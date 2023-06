Gängige Verkehrssünden: Fünf Fehler, die fast jeder Autofahrer macht

Von: Sebastian Oppenheimer

Eigentlich ist es nicht erlaubt – im Alltag machen es trotzdem viele: Hier sind fünf Verkehrssituationen, in denen oft Fehler gemacht werden.

Kurz nach der Fahrprüfung sind die meisten Verkehrsregeln, Vorschriften und Gesetze in der Regel noch ziemlich präsent – nach einigen Jahren scheint das Wissen allerdings zu schwinden, wie ein ADAC-Test vor einiger Zeit ergab. Jedenfalls gibt es im alltäglichen Verkehr einige Dinge, die viele regelmäßig verkehrt machen. Hier sind fünf klassische Situationen, in denen sich Autofahrer oft falsch verhalten:

Typische Fehler im Straßenverkehr – Nummer 1: Nebelschlussleuchte

Nebelschlussleuchte zu früh angeschaltet: Es regnet oder es hat ein wenig Nebel – da will so mancher Autofahrer auf Nummer Sicher gehen und schaltet gleich mal die Nebelschlussleuchte ein. Das sollte man aber tunlichst lassen, denn die Nebelschlussleuchte darf nur bei Nebel und einer Sichtweite von weniger als 50 Metern angeschaltet werden. Bei besserer Sicht, besteht die Gefahr, dass der nachfolgende Verkehr geblendet wird. Wer die Nebelschlussleuchte unnötig einschaltet, riskiert ein Verwarnungsgeld in Höhe von mindestens 20 Euro.

Typische Fehler im Straßenverkehr – Nummer 2: Reißverschlussverfahren

Reißverschlussverfahren nicht verstanden: Die Idee des Reißverschlussverfahrens ist, den Verkehr bei einer Fahrbahnverengung möglichst reibungslos auf einer Spur zusammenzuführen. Dieses Prinzip ist übrigens kein Mythos, sondern laut Straßenverkehrsordnung (StVO, §7 Absatz 4) vorgeschrieben, wenn eine Fahrspur endet oder durch ein Hindernis blockiert ist. Das Prinzip ist simpel: Jedes Auto lässt ein anderes von der blockierten Spur einfädeln – und zwar „unmittelbar vor Beginn der Verengung“. Leider halten sich viele nicht daran, und wechseln schon weit vor dem Ende der Spur auf die andere: Das jedoch ist dem Verkehrsfluss alles andere als zuträglich und führt oft zu Staus.

Typische Fehler im Straßenverkehr – Nummer 3: Lichthupe

Lichthupe als Blitzer-Warner eingesetzt: Möglicherweise hat sich der ein oder andere schon einmal über entgegenkommende Fahrzeuge gewundert, die scheinbar grundlos aufblenden. Oft ist das eine Praxis, um den Gegenverkehr vor Blitzern zu warnen. Doch das ist streng genommen genauso wenig erlaubt, wie etwa per Lichthupe einem anderen Fahrzeug Vorrang zu gewähren. Laut § 16 StVO darf die Lichthupe nur eingesetzt werden, wenn man sich oder andere gefährdet sieht oder wenn man außerhalb geschlossener Ortschaften einen Überholvorgang ankündigen möchte.

Typische Fehler im Straßenverkehr – Nummer 4: Beschleunigungsstreifen

Sich auf dem Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn „reinquetschen“: Beim Einfädeln auf der Autobahn tun sich viele Autofahrer schwer. Auch in diesem Fall kennen viele die Vorschriften nicht. Wer etwa der Meinung ist, die links vorfahrenden Fahrzeuge müssten einen vom Beschleunigungsstreifen immer hereinlassen – und wenn nicht, „quetscht“ man sich einfach hinein – liegt falsch. Sollte das Einfädeln nicht gefahrlos möglich sein, muss man am Ende des Beschleunigungsstreifens anhalten und abwarten, bis sich eine passende Lücke auftut.

Typische Fehler im Straßenverkehr – Nummer 5: Bus mit Warnblinker

Fahrenden Bus mit eingeschaltetem Warnblinker überholt: Schul- und Linienbusse, die an einer Haltestelle anhalten, dürfen nur vorsichtig überholt werden – und auch der Gegenverkehr darf nur vorsichtig passieren. Sollten Fahrgäste ein- oder aussteigen, darf in Fahrtrichtung nur mit Schrittgeschwindigkeit und ausreichendem Abstand überholt werden. An einigen Haltestellen schalten die Busfahrer jedoch das Warnblinklicht ein – und das bedeutet laut § 20 StVO, dass der Bus, solange er noch fährt, nicht mehr überholt werden darf. Erst wenn der Bus zum Stillstand kommt, darf man ihn als Autofahrer wieder passieren – auch wenn er noch den Warnblinker eingeschaltet hat. Allerdings nur vorsichtig, mit ausreichendem Abstand und dazu in Schrittgeschwindigkeit – letztere gilt dabei auch für den Gegenverkehr, solange die Gegenfahrbahn nicht baulich getrennt ist, beispielsweise durch eine Leitplanke.