Versicherungswechsel: Großes Sparpotenzial für Autofahrer

Von: Simon Mones

Teilen

Neukunden erhalten bei der Kfz-Versicherung meist die besten Angebote. Autofahrer können das ausnutzen. Allerdings nur in einem kleinen Zeitfenster.

Wer angesichts steigender Kosten beim Auto sparen möchte, kann das am einfachsten durch einen Wechsel der Kfz-Versicherung. Fast immer findet man einen günstigeren Tarif als den aktuell genutzten. Jetzt im Herbst beginnt die heiße Phase, denn als offizieller Stichtag für die Kündigung einer bestehenden Kfz-Versicherung gilt der 30. November.

Kündigen lassen sich Kfz-Versicherungen in der Regel nur zum Jahresende. Anders als bei vielen anderen Policen muss im Fall einer Fahrzeug-Versicherung eine einmonatige Kündigungsfrist eingehalten werden. Deshalb ist der 30. November finaler Stichtag. Liegt am 1. Dezember noch keine Kündigung vor, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Eine Kündigung kann dann nur noch in Sonderfällen erfolgen.

Mit einem Wechsel der Versicherung können Autofahrer bares Geld sparen. (Symbolbild) © CHROMORANGE/Imago

Versicherungswechsel: Großes Sparpotenzial für Autofahrer

Das Beenden der aktuellen Versicherung muss auf jeden Fall schriftlich erfolgen. Wer auf Nummer sicher gehen will, verschickt die Kündigung per Einschreiben gegen Rückschein. Bevor man kündigt, sollte allerdings die neue Kfz-Versicherung in trockenen Tüchern sein. Diese muss am 1. Januar beginnen, wenn man im neuen Jahr weiter legal mit dem Auto unterwegs sein will.

Vor einem neuen Vertragsabschluss empfiehlt sich ein sorgfältiger Vergleich verschiedener Angebote. Vor allem beim Abschluss einer Police mit teurem Vollkaskoschutz sollten immer mehrere Versicherer miteinander verglichen werden. Preisunterschiede von 50 Prozent und mehr bei vergleichbarer Leistung sind keine Seltenheit. Besonders einfach ist der Vergleich über Online-Preisvergleichsportale – am besten werden gleich mehrere konsultiert.

Versicherungswechsel: Teuerste Anbieter nicht zwangsläufig am besten

Nicht immer ist der teuerste Anbieter im individuellen Fall der beste, der günstigste nicht immer der schlechteste. Wichtig ist bei der Bewertung die persönliche Situation. Wer am Waldrand im Freien parkt, sollte zum Beispiel über einen Schutz bei Marderbiss nachdenken. Eine Versicherung gegen Dachlawinen ist im Norddeutschland wahrscheinlich verschwendetes Geld.

Zehn Autos mit Verbrennungsmotor, die wir vermissen werden Fotostrecke ansehen

Aber auch bei gängigen Leistungen kann es Unterschiede geben. Billigtarife etwa sichern häufig nicht den Diebstahl fest eingebauter Teile wie Radio oder Navigationssystem ab. Vergleichsweise preiswert sind in der Regel Direktversicherungen, die Kontakte erfolgen dann allerdings lediglich per Mail, Brief oder über eine Hotline.

Versicherungswechsel: Neue Tarife bieten Sparpotenzial für Autofahrer

Gesetzlich vorgeschrieben ist in Deutschland die vergleichsweise günstige Kfz-Haftpflichtversicherung. Die Vollkaskoversicherung zum Schutz vor selbst verschuldeten Schäden hingegen ist freiwillig, lohnt sich vor allem bei neuen oder hochpreisigen Autos. Günstigste Option ist die Teilkasko, die unter anderem Reparaturkosten bei Glasbruch und elementare Schäden wie Sturm, Hagel oder einem Blitzschlag abdeckt. Die teurere Vollkasko schützt zusätzlich unter anderem auch vor Vandalismus, etwa absichtlich beigebrachten Lackkratzern.

Sparen können Versicherungsnehmer auch mit neuen Tarifarten. Eine Beitragsersparnis versprechen etwa Telematik-Tarife. Hierbei wird die Fahrweise des Versicherungsnehmers aufgezeichnet und die Prämie daran angepasst. Wer defensiv fährt, zahlt dann weniger. Einige Versicherungen bieten zudem auf Policen 15 Prozent Rabatt für Dashcam-Nutzer. Auch wer eine günstigere Versicherung in Aussicht hat, muss nicht unbedingt wechseln. Manchmal reicht es schon, mit dem Angebot bei der aktuellen Assekuranz vorstellig zu werden, um eine günstigere Prämie zu erhalten.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von 24auto.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Wer übrigens den 30. November als Stichtag für die Kündigung verpasst, muss nicht zwingend ein ganzes Jahr warten. Es gibt Möglichkeiten, auch unter dem Jahr aus seinem Vertrag auszusteigen: Erhöht beispielsweise die Versicherung den Beitrag, steht dem Kunden ein Monat lang ein Sonderkündigungsrecht zu. Grund können etwa veränderte Einstufungen in der Typ- oder Regionalklasse sein. (Holger Holzer/SP-X)