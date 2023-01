Große Hilfe: Kennen Sie die hilfreiche Funktion der zwei Kerben im Tankdeckel?

Von: Anne Hund

Teilen

Beim Tanken gibt es ein paar Tricks. (Symbolbild) © Felix König/dpa

Wenn Ihr Auto auch einen Tankdeckel mit zwei Kerben hat, müssen Sie ihn nie wieder aufs Autodach legen. So funktioniert der Tank-Lifehack.

An der Zapfsäule haben sich gewiss schon manche Autofahrer gefragt: Wohin mit dem Tankdeckel? Dabei dürften viele Autobesitzer schon mal die beiden Kerben an ihrem Tankdeckel zumindest bemerkt haben. Doch was soll man damit anstellen? Die Antwort ist simpel, wie das Portal Chip.de schreibt. Demnach sollen die beiden Vertiefungen dazu dienen, dass man den Tankdeckel problemlos an der Tankklappe befestigt.

Lesen Sie zudem: Warum man auf keinen Fall weitertanken sollte, wenn es geklickt hat

Deckel beim Tanken nicht auf Autodach legen

Klar kann man den Deckel beim Tanken stattdessen auch einfach aufs Autodach legen. Aber wehe dem, der ihn dort vergisst und in Gedanken losfährt. Oder aber der herunterhängende Tankdeckel beschädigt den Autolack. Die Kratzer können Sie sich sparen.

Tankdeckel mit den Vertiefungen sind, wie es heißt, meistens bei Verbrennern älteren Modells zu sehen. Schauen Sie einfach an Ihrem Wagen nach.

Lesen Sie zudem: Autoscheibe von innen gefroren - das können Sie tun

Kontrolllampen und Warnleuchten im Auto: Bei Rot sofort anhalten Fotostrecke ansehen

Tankdeckel mit Vertiefungen – so können Sie den Tankdeckel befestigen

So soll’s funktionieren: Klemmen Sie den Tankdeckel anhand der Kerben behutsam an die Tankklappe. Sobald Sie den Dreh einmal raushaben, werden Sie den Tankdeckel (werblicher Link) vielleicht ja nie wieder woanders hinlegen oder gar verlieren.

Auch interessant: Unglaubliches Video von Tankstelle: Autofahrerin blamiert sich aufs Äußerste und wird im Netz verhöhnt.

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.