Vignetten 2023: Preise für Österreich gestiegen – Schweiz und Slowenien stabil

Was Autofahrer beachten müssen

Österreich verlangt seit diesem Jahr mehr für das „Pickerl“. In den grenznahen Skigebieten sind mehrere kurze Autobahnabschnitte immerhin mautfrei.

Die Vignette für Autobahnen in Österreich ist 2023 etwas teurer geworden. So kostet das für diese Fälle meist genutzte Zehn-Tages-“Pickerl“ seit diesem Jahr nun 30 Cent mehr – also 9,90 statt 9,60 Euro. Der Preis für die Zwei-Monats-Vignette stieg um 80 Cent auf 29 Euro. Die Jahresvignette kostet in diesem Jahr 96,40 und damit 2,60 Euro mehr als 2022.

+ Die Vignetten für österreichische Autobahnen sind in diesem Jahr etwas teurer geworden. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa

Grenznahe Skigebiete: Welche Autobahnabschnitte sind in Österreich mautfrei?

Was Winterurlauber in den grenznahen Skigebieten interessieren dürfte: Mehrere kurze Autobahnabschnitte sind mautfrei, wie der ADAC weiß: Die Inntalautobahn A 12 von der Grenze bis zum Anschluss Kufstein-Süd, die Westautobahn A 1 von der Grenze bis zum Anschluss Salzburg-Nord und die Rheintalautobahn A 14 von der Grenze bis zum Anschluss Hohenems. Erfahren Sie zudem hier mehr über die Mautgebühren in Österreich.

Vignetten 2023: Kein Preisaufschlag in der Schweiz und in Slowenien

Für die Schweiz kostet die Jahresvignette nach wie vor 40 Franken, wie der ADAC zum Jahresstart 2023 auf seiner Internetseite weiter informiert. „Auf Basis des Wechselkurses sind dies 42 Euro.“

In Slowenien bleibe der Preis für die Pkw-Jahresvignette zudem stabil bei 110 Euro, für die Monatsvignette bei 30 Euro und für die 7-Tages-Vignette bei 15 Euro. Für Reisen nach oder durch Slowenien gibt es seit 2022 nur noch die elektronische Vignette, so der Hinweis des Automobilclubs.

Alle genannten Preise beziehen sich auf die Vignetten für Autos. Im Gegensatz zu Deutschland ist in vielen europäischen Ländern eine Mautgebühr fällig.

