Der neue Volvo XC 40 Twin Engine – Vernunftmobil mit Spaßfaktor

Wer mit einem neuen Volvo noch mit Tempo 200 fahren will, muss schnell sein. Jetzt kommen die letzten Modelle auf den Markt, die noch nicht das freiwillige Tempolimit von 180 Stundenkilometer eingebaut haben. So wie der brandneue Kompakt-SUV XC 40, den als Plug-In-Hybrid gibt.

Der XC 40 von Volvo ist das erste Modell der Schweden mit einem Dreizylinder-Benziner und einem E-Motor.

ist das erste Modell der Schweden mit einem Dreizylinder-Benziner und einem E-Motor. Der kleine Verbrenner leistet stattliche 180 PS , der Elektromotor liefert noch mal 82 Pferdestärken dazu.

, der liefert noch mal 82 Pferdestärken dazu. Noch etwas ist neu: Die Elektronik überwacht den toten Winkel und greift in gefährlichen Situationen ein.

Volvo XC 40 - ein echter Hybrid

Kaum ein anderer Hersteller rüstet seine Fahrzeugflott so konsequent auf E-Mobilität um wie die Schweden, die zum chinesischen Geely-Konzern gehören. Ob XC 60, XC 90, S 60* oder V 60 - es gibt kaum mehr ein Modellreihe, die nicht zumindest mit einem MILD-Hybridsystem* ausgestattet sind. Im Gegensatz zum echten Hybrid-Fahrzeugen unterstützt hier der Elektromotor nur, kann das Fahrzeug aber nicht selbst bewegen. Brandneu in der Modellpalette der Schweden ist der XC 40 T5 Twin Engine. Ein echter Hybrid. Der kompakte SUV mit dem frechen Design kann allein mit dem Verbrenner fahren, rein elektrisch angetrieben werden oder nutzt die Kraft der Doppelherzen. Das kann der Fahrer selbst einstellen, aber dazu später.

+ Markante Rückansicht: Der XC 40 fällt im Design-Allerlei der überbordenden SUV-Flut immer noch auf. © Volvo

Kompakt-SUV: Das leistet der Volvo XC 40

Zunächst einmal zu den Leistungsdaten, die schon beeindruckend sind. Aus dem 1,5-Liter Hubraum holen die Schweden 180 Pferdestärken und ein Drehmoment von 265 Nm heraus. Aber erst der Einsatz des 82 PS starken Elektromotors macht aus dem auch wegen der Hybridtechnik doch recht schweren (1,8 Tonnen) und behäbigen SUV ein agiles Gerät. Mit dem zusätzlichen Drehmoment von 160 Nm rührt sich richtig was unter der Haube und ermöglicht so den Sprint auf Tempo 100 in 7,3 Sekunden. Das ist schon ein rechter flotter Elch, den die Schweden da hingestellt haben. Leider wird die Power mit dem zackigen 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ausschließlich auf die Vorderräder gegeben, einen fahrstabileren Allradantrieb gibt es nicht. Weshalb dieser SUV, auch wenn ein spezielles Offroad-Fahrprogramm angeboten wird, nicht wirklich geländetauglich ist.

Volvo XC 40 im Fahrtest: Stromer oder Verbrenner im fliegenden Wechsel

Eher ein Lifestylegerät, mit dem man ohne schlechtes Gewissen zum Arbeitsplatz in die Stadt fahren kann. Denn der XC 40 T5 Twin Engine legt bis zu 50 Kilometer rein elektrisch zurück. Je nach Fahrweise und Witterung natürlich. Aufgeladen wird die 10,7-kWh-Batterie abhängig von der Stärke der Ladestation zwischen drei und neun Stunden.

+ Besser auswärts laden: Wer nur eine Haushaltsteckdose in der Garage hat braucht 9 Stunden, bis der Akku wieder voll ist. © Volvo

Auch beim Fahren holt sich der Volvo Energie. Der E-Motor fungiert als zusätzliche Bremse und generiert so wieder Strom. Mit welchem Triebwerk man unterwegs ist, das kann man getrost der Elektronik überlassen. In der Grundeinstellung Hybrid wird immer der unter Verbrauchsgesichtspunkten beste Antrieb gewählt. Ist genügend Batteriekapazität vorhanden, geht es still und leise zur Sache. Bis Tempo 125 übrigens, dann schaltet sich der Verbrenner dazu.

Wer auf den Modus Pure geht, ist hingegen rein elektrisch unterwegs. Ideal wenn man schon in den frühen Morgenstunden aufbricht, so schont man lärmtechnisch die Umwelt. Auch drohende Fahrverbote oder City-Maut-Pläne verlieren damit ihren Schrecken. Einfach auf Elektro umschalten und schon genießt man wieder die große Freiheit, die individuelle Mobilität so attraktiv macht. Die elektrische Reichweite kann man jederzeit so einsetzen, wie es einem gefällt. Mit der Hold-Taste friert man die dann vorhandene Akku-Ladung quasi ein und mit Charge kann man sie sogar wieder erhöhen. Dann fungiert der Verbrenner als Strom-Generator.

+ Zwischen fünf Fahrmodi darf gewählt werden: Das Offroad-Programm stabilisiert das Auto auf rutschigem Untergrund. © Volvo

Wer es allerdings mal krachen lassen möchte - für den gibt es den Power-Mode. Hier werden die beiden Triebwerke zusammengespannt und bringen alles auf die Vorderachse, was sie zu bieten haben. Das sofort zur Verfügung stehende Drehmoment der E-Maschine fühlt sich dann wie ein großer Turbolader an. Eine feine Sache, die zusammen mit der sportlicheren Abstimmung des Getriebes und einem fetteren Motorensound noch mehr Spaß machen soll.

So viel verbraucht der Volvo XC 40

Vergnüglich dürfte der XC 40 T5 Twin Engine auch für den Geldbeutel sein. Die Verbrauchswerte auf 100 Kilometer sollen zwischen 2,0 und 2,4 Litern liegen, dazu kommt natürlich noch der Stromverbrauch mit 15,7 bis 16,8 kWh. Freilich nur bei äußerst sanftem Umgang mit dem Gaspedal. Damit kosten 100 Kilometer mit diese XC 40 rein rechnerisch und abhängig von den jeweiligen Energiepreisen zwischen sieben und acht Euro.

Motoren und Fahrleistungen des Volvo XC 40

Wem diese Art der Technik zu kompliziert und der Grundpreis des doppelt angetriebenen Volvos mit 49.000 Euro zu hoch ist, kann immer noch auf die herkömmlichen Motorisierungen zurückgreifen. Der T3 hat den gleichen Dreizylinder, leistet hier aber nur 163 PS und schlägt in der Basisausstattung mit 32.950 Euro zu Buche. Beim Top-Benziner T5 AWD gibt es einen 2,0-Liter Motor mit 247 PS. Das lässt man sich aber auch bezahlen: 47.750 Euro kostet er. Und auch Diesel-Aggregate sind noch im Angebot. Der D3 (150 PS) steht mit 35.450 Euro in der Preisliste, der 190 PS starke D4 AWD mit 46.450 Euro.

+ Lademeister: Erst die umgeklappte Rückbank bringt Volumen – dann passen bis zu 1336 Liter in den XC 40. © Volvo

Diese Features bietet der Volvo XC 40

All diese Modelle können mit den vielen Sicherheitsfeatures, für die Volvo* ja auch berühmt ist, ausgestattet werden. Und diese drei sind neu: Das Blind Spot Information System (BLIS) überwacht jetzt nicht nur den toten Winkel, sondern arbeitet mit dem Lenkassistenten zusammen. Sollte der Fahrer die Warnsignale übersehen oder reagiert nicht rechtzeitig, dann lenkt das Auto selbständig und beseitigt so die Gefahr für Leib und Leben. Außerdem kommuniziert der XC 40 jetzt mit anderen Autos. Über die Cloud erfährt es zum Beispiel, ob die Straßen rutschig sind, dichter Nebel auf der Strecke liegt oder ob es irgendwo einen Unfall gegeben hat.

+ Aufgeräumt und übersichtlich ist das Cockpit bei Volvo. Fast alles lässt sich über das zentrale Display regeln und schalten. © Volvo

Datenblatt Volvo XC 40 T5 Twin Engine

Hubraum: 1477 ccm Leistung: 180 + 82 PS Drehmoment: 265 + 160 Nm Antrieb: 7-Gang DKG Länge/B./H.: 4,43/1,65/2,03 m Leergewicht/Zul.: 1812/478 kg Anhängelast: gebr. 1800 kg Kofferraum: 460 – 1336 l 0 – 100 km/h: 7,3 s Top-Tempo: 205 km/h (125 km/h elektrisch) Normverbrauch: 2,0 – 2,4 l Benzin Stromverbrauch: 15,7 – 16,8 kWh CO2-Ausstoß: 45 – 55 g/km Abgasnorm: Euro 6d Preis: ab 49.000 Euro

Rudolf Bögel

