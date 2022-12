VW ID.3: Facelift als Reaktion auf Dauerkritik

Der VW ID.3 rückt optisch näher an den Golf. © Volkswagen AG

Der VW ID.3 bekommt nach knapp drei Jahren ein Facelift, um Kritikpunkte auszumerzen. Obwohl der Stromer noch nicht vorgestellt wurde, kann man ihn bereits bestellen.

Mehr als eine halbe Million Elektroautos hat Volkswagen seit der Markteinführung des ID.3 produziert. So richtig glücklich ist man in der Wolfsburger Konzernzentrale aber dennoch nicht. Die Folge: eine komplette Neuausrichtung der Elektrostrategie und der Designsprache. Als Erstes bekommt das der ID.3 zu spüren, der 2023 nach knapp drei Jahren schon das erste Facelift spendiert bekommt.

24auto.de verrät, welche Veränderungen Volkswagen am ID.3 vorgenommen hat.

Das Vorgehen von Volkswagen ist dabei eher ungewöhnlich. Denn normalerweise erfolgt eine Produktaufwertung – wie es in Wolfsburg intern genannt wird – erst zur Mitte des Modelzyklusses. Und obwohl das Facelift noch nicht offiziell vorgestellt wurde, sind die Preise und Ausstattungspakete bereits bekannt. Volkswagen hatte den ID.3 Anfang Dezember deutlich teurer gemacht und den Konfigurator auf die neue Generation umgestellt.