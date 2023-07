Für den Pannenfall gerüstet: Bordwerkzeug, das in jedes Auto gehört

Von: Ömer Kayali

Teilen

Eine gewisse Grundausstattung an Werkzeugen im Auto mitzuführen, ist mehr als sinnvoll. © Ga_Na/PantherMedia

Autopannen können jederzeit passieren. Mit dem richtigen Bordwerkzeug sind Sie für den Fall der Fälle gerüstet. Was Sie im Auto mitführen sollten, erfahren Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wenn man mit dem Auto unterwegs ist und eine Panne hat, ist man erstmal aufgeschmissen. Deshalb ist es wichtig, stets gut vorbereitet zu sein und das richtige Bordwerkzeug im Fahrzeug mitzuführen. Aber was genau gehört eigentlich dazu? Pauschal lässt sich das nicht für jedes Automodell sagen, dennoch ist es sinnvoll, eine Grundausstattung mitzuführen, die bei einer Panne helfen kann. Damit sind Sie gerüstet, um kleinere Probleme selbst zu beheben oder zumindest die Wartezeit auf Hilfe zu verkürzen.

Welches Werkzeug sollten Autofahrer mitführen?

Damit Sie im Falle einer Autopanne nicht völlig hilflos am Straßenrand stehen, ist eine gewisse Grundausstattung an Werkzeug empfehlenswert. Nachfolgend finden Sie eine Liste an Bordwerkzeugen, die Sie in Erwägung ziehen sollten.

1. Wagenheber

Für den Radwechsel benötigen Sie einen Wagenheber. © Vaicheslav/PantherMedia

Ein Wagenheber gehört zu den wichtigsten Werkzeugen. Damit können Sie das Fahrzeug auf eine sichere und stabile Weise anheben, um einen Reifenwechsel durchzuführen oder um an die Unterseite des Fahrzeugs zu gelangen.

Einen kompakten Wagenheber, den Sie einfach im Kofferraum lagern können, erhalten Sie günstig bei eBay. Dieser eignet sich für Autos mit einem Gewicht von bis zu 2 Tonnen.

Scherenwagenheber jetzt bei eBay bestellen

Scherenwagenheber jetzt bei eBay bestellen Und wenn Sie ein größeres Exemplar für Ihre Garage anschaffen möchten, empfiehlt sich ein hydraulischer Rangierwagenheber. Zum Mitführen ist dieser aufgrund des hohen Gewichts ungeeignet.

Hydraulischer Wagenheber jetzt bei eBay bestellen

2. Verschiedene Schlüssel und Radkreuz

Radkreuz oder Radmutternschlüssel: Diese werden benötigt, um die Radmuttern am Fahrzeugrad zu lösen und anzuziehen. Beim Reifenwechsel ist es nötig, die Radmuttern zu lockern und wieder richtig festzuziehen. Das Radkreuz oder der Radmutternschlüssel sorgen für den erforderlichen Hebel, um die Radmuttern mit ausreichend Kraft anziehen zu können.

Drehmomentschlüssel: Damit die Reifen auch fest angezogen sind, ist ein Drehmomentschlüssel hilfreich. Mit dem Werkzeug stellen Sie das gewünschte Drehmoment präzise ein.

Zündkerzenschlüssel: Wenn eine Zündkerze gewechselt werden muss, ermöglicht der Zündkerzenschlüssel das sichere Entfernen der alten und das fachgerechte Einsetzen der neuen Zündkerze. Für den Austausch benötigen Sie natürlich auch eine Ersatz-Zündkerze, die zu Ihrem Fahrzeug passt.

3. Werkzeugsatz

Ein kleiner Werkzeugsatz mit Schraubendrehern, Schraubenschlüsseln, Ratschen und anderen grundlegenden Werkzeugen kann hilfreich sein, um kleinere Reparaturen oder Anpassungen vorzunehmen.

4. Starthilfekabel

„Erste Hilfe“ mit einem Starthilfekabel, wenn der Autobatterie mal der Saft ausgehen sollte. © shutterhero/PantherMedia

Falls die Fahrzeugbatterie leer ist, können Sie Starthilfekabel verwenden, um das Auto von einem anderen Fahrzeug aus zu starten. Als Alternative eignen sich komplette Starthilfe-Sets, welche sich die ausreichende Energie über eine Powerbank verschaffen – damit sind Sie auf kein zweites Auto angewiesen.

5. Taschenlampe

Ja, jedes moderne Smartphone verfügt über eine integrierte Taschenlampenfunktion. Aber wenn Sie gerade mit Werkzeug hantieren und Ihre Hände schmutzig werden, möchten Sie nicht Ihr Handy in Mitleidenschaft ziehen. Außerdem wollen Sie nicht unnötig Akku verbrauchen, da Sie Ihr Smartphone noch zum Telefonieren brauchen könnten. Eine separate Taschenlampe ist daher durchaus sinnvoll.

6. Feuerlöscher

Damit Sie auch wirklich für alle Fälle gewappnet sind – inklusive eines Fahrzeugbrands – können Sie sich einen Feuerlöscher zulegen, den Sie stets im Kofferraum parat haben.

7. Ersatzreifen

Ein voll aufgepumpter Ersatzreifen, der den richtigen Reifendruck hat, ist unerlässlich für den Fall einer Reifenpanne. Sie benötigen aber natürlich das richtige Exemplar, das zu Ihrem Fahrzeug passt. Bei eBay können Sie Ihre Fahrzeuginformationen eingeben und finden so die richtigen Reifen für Ihr Auto.