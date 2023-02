Wasserstoff-Tankstellen-Netz wächst 2022 um 45 Standort – so viele wie noch nie

Teilen

2022 wurden europaweit 45 neuen Wasserstoff-Tankstellen eröffnet. © snowfieldphotography/Imago

2022 wurden 45 neuen Wasserstoff-Tankstellen eröffnet. So viele wie noch nie. Und der Boom geht weiter – dank der Tankstellenkette Jet.

Die Ära der Verbrenner neigt sich dem Ende entgegen. Die Zukunft gehört der Elektromobilität. So viel ist klar! Bei der Frage nach der Antriebsform gibt es aber durchaus unterschiedliche Meinungen. Die meisten Hersteller setzen auf das batteriebetriebene Elektroauto, einige wenige bieten aber auch eine Handvoll Modelle mit Wasserstoff-Brennstoffzellen an. Und auch das Tankstellen-Netz ist noch übersichtlich. Der Ausbau schreitet jedoch voran.

24auto.de weiß, warum in naher Zukunft noch mehr Wasserstoff-Tankstellen folgen werden.

Alleine 2022 wurden 45 neue Stationen in Betrieb genommen – allerdings in ganz Europa. Die Zahl der H2-Tankstellen steigt damit auf 254. In Deutschland sind es 105 Wasserstoff-Tankstellen. Weltweit gibt es inzwischen sind es 814 (Stand 1. Januar 2023).