Winterreifen kaufen und Montage sichern

Von: Ömer Kayali

Winterreifen bei eBay – jetzt rechtzeitig vor dem Winter kaufen. © eBay/candy18/PantherMedia

Bald ist es wieder Zeit für einen Umstieg auf Winterreifen. Bei eBay erhalten Sie einen Satz neue Reifen und können gleich die Montage vereinbaren.

Die kalten Monate stehen schon bald bevor. Für Autofahrer ist durch die veränderten Witterungsbedingungen erhöhte Vorsicht geboten. Schon bevor es im Winter richtig kalt wird und es womöglich schneit, kann das Autofahren im Herbst durch nasses Laub riskanter werden. Daher ist es sinnvoll, rechtzeitig den Umstieg auf Winterreifen zu planen. Wer noch einen neuen Satz an Reifen benötigt, der kann von einem praktischen Angebot bei eBay Motors profitieren. Wenn Sie im Onlineshop Winterreifen kaufen, können Sie gleich die Montage bei einer Werkstatt in Ihrer Nähe vereinbaren.

Winterreifen kaufen und Montage sichern bei eBay: So geht‘s

Bei eBay gehen Sie folgendermaßen vor:

Reifen auswählen: Suchen Sie zunächst passende Winterreifen für Ihr Auto auf der Angebotsseite von eBay. Die Filter helfen Ihnen dabei, die richtigen Exemplare zu finden.

Suchen Sie zunächst passende Winterreifen für Ihr Auto auf der Angebotsseite von eBay. Die Filter helfen Ihnen dabei, die richtigen Exemplare zu finden. Montage buchen: Nachdem Sie die Reifen in den Warenkorb im Onlineshop gelegt haben, klicken Sie auf „Montage hinzufügen“. Danach können Sie eine Partnerwerkstatt in Ihrer Nähe auswählen.

Nachdem Sie die Reifen in den Warenkorb im Onlineshop gelegt haben, klicken Sie auf „Montage hinzufügen“. Danach können Sie eine Partnerwerkstatt in Ihrer Nähe auswählen. Kauf abschließen: Die bestellten Reifen werden anschließend zur Werkstatt geliefert. Dort kommen Sie mit Ihrem Die Terminvereinbarung erfolgt bequem über eine E-Mail von der Partnerwerkstatt.

Die Montage ist natürlich nur optional verfügbar. Sie können die Reifen auch direkt zu sich nach Hause bestellen und danach eine Werkstatt aufsuchen oder den Reifenwechsel selbst durchführen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für Winterreifen?

In Deutschland gibt es keine festen gesetzlichen Regelungen, die den Zeitpunkt für den Wechsel auf Winterreifen genau festlegen. Stattdessen orientiert man sich an meteorologischen Gegebenheiten, vor allem an den Temperaturen. Viele Autofahrer orientieren sich an der Faustregel „von O bis O“ – also von Ostern bis Oktober und umgekehrt. Allerdings können die Witterungen in diesen Zeiträumen variieren.

Daher ist die Folgende Regel sinnvoller: Winterreifen sollten aufgezogen werden, wenn die Temperaturen dauerhaft unter 7 Grad Celsius liegen. Dies ist in der Regel im Herbst der Fall, meist zwischen Oktober und November. Der genaue Zeitpunkt kann jedoch je nach Region und Wetterlage unterschiedlich sein.