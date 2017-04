Auto-Opa oder Griff ins Klo: Die witzigsten Autonamen

Ein Auto, das mieft oder eines, das nicht geht – wer möchte das denn fahren? Bei diesen Modellen haben die Hersteller wohl nicht richtig nachgedacht.

Der Name eines Autos ist nicht nur eine willkürliche Bezeichnung. Er soll Emotionen transportiere n und für den Fahrer zum Symbol seiner selbst werden: temperamentvoll, wild und emotional oder elegant und aufregend. So lassen sich Marketing-Experten weltweit einiges einfallen, denn wer möchte nicht gerne einen Jaguar, Ford Mustang, Seat Ibiza, Mini Countryman oder Mercedes Grand Sports Tourer fahren.

Doch selbst bei den PR-Profis geht der Versuch, den perfekten Werbeslogan zu finden, total daneben. Hier die zehn witzigsten und absurdesten Autonamen:

1. Mitsubishi iMIEV

Da müssen Sie sicher gleich unfreiwillig schmunzeln: „iiih mief, wie bitte“? Wer will schon ein „miefendes“ Auto in seiner Garage. Dabei hat die Bezeichnung rein gar nichts mit unserer Assoziation für Gestank zu tun. MIEV steht für Mitsubishi innovativeElectric Vehicle und basiert auf dem 2006 eingeführten Model i der gleichnamigen Marke. Der Elektro-Kleinwagen kam in Japan 2009 auf dem Markt und wird in Deutschland in der 2014er Version unter dem wohlklingenderen Namen Mitsubishi Electric Vehicle angeboten.

2. Toyota Opa

Mit dieser Modellbezeichnung wollten die japanischen Marketing-Experten ein Auto auf den Markt bringen, dessen Name sich dynamisch, jung und voller Energie anhört. „Opa“ leitet sich nämlich von dem portugiesischen Ausruf „opa!“ ab, dass so viel wie „hui“, „oh“ oder „wow“ bedeutet und eine Überraschung signalisieren soll.

Dass es in deutschsprachigen Ländern genau das Gegenteil bewirkt, hatten die Japaner wohl nicht bedacht. Glücklicherweise bleib dem „Großvater-Toyota“ die Schmach erspart: der siebensitzige Kompaktvan wurde von 2000 bis 2005 ausschließlich im japanischen Raum vertrieben.

3. Ford Probe

„Einmal Probe fahren bitte“ – der Ford Probe kam Anfang der Neunziger nach Deutschland und bleib hier eher ein Ladenhüter. Ob dies an der misslungenen Modellbezeichnung liegt, kann nur gemutmaßt werden: Womöglich waren die potenziellen Käufer skeptisch, ob der Wagen für mehr als nur eine Probefahrt geeignet ist.

4. Toyota MR2

Was sich für unsere Ohren harmlos anhört, ist für den Franzosen ein buchstäblicher Griff ins Klo. Dortzulande wird die Bezeichnung wie „merde“ (zu Deutsch „Scheiße“) oder „merdeux“, was so viel wie „Rotzlöffel“ bedeutet, ausgesprochen. Daher wurde der MR2 (Midship Runabout Two-seater) in Frankreich nur als Modell MR bezeichnet. Der sportliche Zweisitzer ist in Europa seit 2005 nicht mehr erhältlich.

5. Audi e-tron

Mit der Produktmarke e-tron bezeichnet Audi seit 2009 seine Neuentwicklungen im Bereich der Elektro- und Plug-in-Hybride. Zunächst wurde die Bezeichnung nur für Konzeptstudien verwendet, mittlerweile sind auch einige Audis mit Elektroantrieb als e-tron-Serienfahrzeuge erhältlich.

Das Elektroauto steht für Stärke, Eleganz und eine nachhaltige Zukunft. Im bekannten Film Iron Man 3 fährt Hauptdarsteller Robert Downey Jr. alias Tony Stark ebenfalls einen Audi R8 e-tron. Bei der Namensgebung geschah aber auch hier ein Faupax: im Französischen erinnert die Bezeichnung an das Wort „étron“, was so viel wie „Hundehaufen“ oder „Kothaufen“ bedeutet.

6. Mitsubishi Pajero

Der Wagen wurde nach dem Leopardus pajeros, einer südamerikanischen Raubkatze, benannt und hatte zahlreiche Erfolge bei der Dakar-Rallye, der wohl härtesten Motorsport-Wüstenrallye der Welt. Blöderweise sorgte der Name im spanischsprachigen Raum für Lacher: „Pajero“ bedeutet im Spanischen nämlich „Weichei“ und wird auch als Schimpfwort verwendet. Seitdem heißt das Auto in diesen Ländern „Montero“, ebenfalls ein weit verbreiteter spanischer Familienname.

7. Ford Pinto

Bei der Markteinführung 1970 dachten die die amerikanischen Autobauer sicher nicht daran, dass den Ford Pinto „Betrunkene, Feiglinge oder Banditen“ fahren würden. Doch genau diese Bedeutung hat der Begriff „pinto“ in Südamerika. Im Portugiesischen bezeichnet das Wort zudem das männliche Geschlechtsteil oder auch ein Küken.

Der Ford Pinto geriet seinerzeit zudem in negative Schlagzeilen: durch eine Fehlkonstruktion konnte bei Auffahrunfällen der im Heck platzierte Kraftstoff-Tank platzen. Erst nach mindestens 60 Unfällen mit Todesfolge wurde die Produktion eingestellt.

8. Lada Nova

Der in ursprünglich im kommunistischen Russland hergestellte Lada war bis Ende der 90er auch in Deutschland bekannt und ist bis heute in ehemaligen Ländern der Sowjetunion und in Kuba stark verbreitet. In den spanischsprachigen Ländern kommt das Automodell eher weniger an: wer will schließlich auch ein Auto fahren, das „nicht geht“ (Spanisch: „no va“)? Ursprünglich kommt Nova vom Lateinischen „novus“ und bedeutet „neu“ oder „Stern“.

9. Nissan Pivo

Mit dieser Bezeichnung sorgt der japanische Hersteller in einigen osteuropäischen Ländern für mehr als nur einen Lacher. Seinem Namen nach könnte das elektrisch betriebene Auto tatsächlich Bier im Tank haben, denn das bedeutet das Wort „pivo“ in slawischen Sprachen wie Tschechisch, Russisch oder Slowenisch. Wie gut, dass es sich hier nur um ein Konzeptfahrzeug handelt.

10. Fiat Uno

„Uno“ steht bekanntlich für „Eins“ – damit hatte Fiat wohl beabsichtigt die Nummer Eins unter den Kleinwägen zu werden. Für den italienischen Markt eine durchaus schlaue PR-Taktik, die aber leider in Finnland komplett ins Wasser fällt: Hier bedeutet „Uno“ nichts anderes als „Trottel“. Und wer will schon mit einem Deppen durch die Gegend fahren.

Aber nicht nur einzelne Modellbezeichnungen, auch ganze Firmennamen dienen in anderen Sprachen teilweise der Belustigung. So zum Beispiel beimsüdkoreanischen Hersteller KIA – in der englischen Militärsprache eine Abkürzung für „killed in action“, also „gefallen im Kampf“. Nichtsdestotrotz erfreut sich der Hersteller weltweit hoher Verkaufszahlen.

von Julia Gershovych