Autofahrer zweimal geblitzt - zur gleichen Zeit an zwei Orten

Blitzer kassiert doppelt

+ © picture alliance/Daniel Reinhardt/dpa Kurioser Fehler: Blitzer erwischt Autofahrer an zwei Orten gleichzeitig. (Symbolbild) © picture alliance/Daniel Reinhardt/dpa

Gleich zwei Bußgeldbescheide gingen an zahlreiche Autofahrer wegen Raserei. Der Haken: Sie sollen gleichzeitig an zwei Orten zu schnell gefahren sein. Was lief da falsch?