Zu viel Mineralwasser im Auto - Bußgeld!

Alkohol und Autofahren passen nicht zusammen. Das ist bekannt. Aber, es ist auch möglich nur mit Mineralwasser den Verkehr zu gefährden. Wirklich! Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

Für einen 22-Jährigen aus Laupheim ist ein Großeinkauf von Mineralwasser mit einem Bußgeld-Bescheid zu Ende gegangen. Wie die Polizei am Montag in Baden-Württemberg mitteilte, hatte der Mann sein Auto am Samstag mit 600 1,5-Liter-Flaschen - und zwei Beifahrern - beladen.

Dadurch war der Wagen schwerer als das zulässige Gesamtgewicht. Die Polizei wurde auf das unfreiwillig tiefergelegte Fahrzeug aufmerksam - und hielt es an.

Schnäppchenkauf

Der Fahrer zeigte sich demnach einsichtig und sorgte dafür, dass die Fracht auf zwei weitere Autos verteilt wurde. Der 22-Jährige gab an, die Flaschen wegen eines besonders günstigen Preises gekauft zu haben. Die Höhe des Bußgeldes nannte die Polizei nicht.

Vorsicht beim Beladen

dpa