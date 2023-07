„Fehlende Schutzeinrichtung“: Was das Zusatzschild für Autofahrer bedeutet

Von: Sebastian Oppenheimer

Verkehrszeichen werden manchmal mit sogenannten Zusatzschildern ergänzt. Auf Reddit wird nun über die Bedeutung eines solchen diskutiert. Doch was heißt es wirklich?

Bei den gängigen Verkehrsschildern reagieren die meisten Autofahrer fast schon automatisch richtig. Doch es gibt auch Verkehrszeichen, die man weniger oft sieht – und deren Bedeutung viele gar nicht kennen, etwa das Schild mit dem roten Punkt und einem Pfeil. Verwirrend können auch sogenannte Zusatzzeichen sein: Etwa das Schneeflockensymbol, das ein Tempolimit nicht, wie zu vermuten, auf winterliche Verhältnisse beschränkt. Auch bei dem Zusatz „Anlieger frei“ stellt sich vielen die Frage, wer denn nun eigentlich ein Anlieger ist. Auf Reddit wird aktuell ebenfalls über die Bedeutung eines Zusatzzeichens diskutiert.

Zusatzschild „Fehlende Schutzeinrichtung“: Reddit-User rätseln über Bedeutung

„Was bedeutet der Text?“, fragt ein User auf der Plattform Reddit und hat dazu das Foto eines Tempolimit-Schilds hochgeladen (weiter unten zu finden). Zu sehen ist ein Tempo-50-Schild, darunter ein Zusatzzeichen mit der Aufschrift: „Fehlende Schutzeinrichtung“. Inzwischen haben sich unter dem Beitrag mehrere Hundert Kommentare angesammelt.

Reddit-Diskussion über Zusatzzeichen: Nicht jede Antwort ist ernst gemeint

Nicht alle Antworten der User sind natürlich ernst gemeint. Auf die Frage, was der Text bedeutet, schreibt beispielsweise jemand: „Dass ein Schild günstiger als Schutzeinrichtung ist.“ Es gibt auch noch andere Scherzantworten wie „Kein Luftschutzbunker in der Nähe“ oder „Keine Schutzbrille und keine Sicherheitsschuhe vorhanden“. Ein anderer findet das Zusatzschild einfach generell überflüssig: „In diesem überregulierten Land wird jeder Quatsch ausgeschildert.“ Andere interpretieren das zusätzliche Zeichen aber durchaus in der richtigen Richtung. „Dass keine Leitplanken oder ähnliches vorhanden sind“, ist einer der Reddit-Nutzer überzeugt.

Bedeutung des Zusatzzeichens „Fehlende Schutzeinrichtung“: ADAC-Experte klärt auf

Doch was heißt das Schild nun wirklich? Tatsächlich sind mit dem Zusatzzeichen „Fehlende Schutzeinrichtung“ nicht vorhandene Leitplanken gemeint – aber eben auch noch andere Dinge. Auf Anfrage von 24auto.de von IPPEN.MEDIA erklärt ADAC-Sprecher Alexander Schnaars: „Dieses konkrete Zusatzzeichen kann im Landesverkehrszeichenkatalog des jeweiligen Bundeslandes vorkommen.“ Je nach Gefahrensituation würden vor Hindernissen am Fahrbahnrand „Schutzeinrichtungen“ angebracht. „Das können Stahlschutzplanken oder Betonschutzwände sein. Umgangssprachlich werden diese „Leitplanken“ genannt“, sagt Schnaars. „Daneben gibt es zum Beispiel an Autobahnabfahrten noch sogenannte Anpralldämpfer.“ Auf das Fehlen solcher Schutzeinrichtungen werde mit dem Zusatzschild hingewiesen.