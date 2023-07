Zuspruch für Rauchverbot im Auto: „Sollte selbstverständlich sein“

Unter bestimmten Umständen könnte rauchen im Auto bald verboten sein. © agefotostock/Imago

Geht es nach der Bundesregierung, ist das Rauchen im Auto bald tabu, wenn Kinder oder Schwangere mitfahren. Dafür gibt es von den 24auto.de-Lesern viel Zuspruch.

Statistisch gesehen raucht fast jeder vierte Deutsche ab 18 Jahren. So mancher davon wohl auch in seinem Auto. Doch damit könnte bald Schluss sein. Bereits Anfang des Jahres machten sich einige Bundesländer für ein Rauchverbot stark, was bei der Bundesregierung auf Zustimmung stieß.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat inzwischen einen ersten Gesetzesentwurf vorgestellt. Und auch auf Facebbok findet das Gesetz Zustimmung, wie eine Umfrage zeigt. Warum viele Nutzer das Rauchverbot befürworten, erfahren Sie auf 24auto.de.