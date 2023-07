„Bücher sind lebenswichtig für die Demokratie“: Die Preisträger des Deutschen Verlagspreises 2023 stehen fest

Auszeichnung für Verlage

Mit 60.000 Euro sind die drei ersten Plätze des Deutschen Verlagspreises dotiert. Die Preisträger 2023 stehen nun fest.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die 64 Gewinner des Deutschen Verlagspreises 2023 bekannt gegeben. Von ihnen werden die drei Erstplatzierten mit je 60.000 Euro ausgezeichnet. Weitere 60 Verlage erhalten ein Gütesiegel, das mit jeweils 24.000 Euro dotiert ist. Außerdem wird ein Verlag, dessen durchschnittlicher Jahresumsatz über drei Millionen Euro lag, mit einem undotierten Gütesiegel prämiert. Welche Verlage auf den Spitzenplätzen stehen, werden am 22. September in Berlin verkündet.

Mehr als 350 Bewerbungen für den Deutschen Verlagspreis. Kulturstaatsministerin Claudia Roth stellte die Gewinner 2023 vor.

Ob Sachbuch, Comic, Ratgeber, Kinderbuch oder Roman – jedes einzelne Buch kann einen wichtigen Beitrag für das Miteinander in unserer Demokratie leisten.

Für Kulturstaatsministerin Claudia Roth sind Bücher ein wichtiges Zeichen der Demokratie und „Lebensgefährlich für den Geist der Unterdrückung“, so das Branchenmagazin buchmarkt. Deutschland verfüge über eine vielfältige Verlagslandschaft, deren Herzstück die vielen kleineren, unabhängigen Häuser mit ihrem handverlesenen Verlagsprogramm seien. So werde die Liebe zum Kulturgut Buch abseits der gängigen Bestsellerlisten jeden Tag aufs Neue unter Beweis gestellt.

Deutscher Verlagspreis: Über 350 Bewerbungen

2023 bewarben sich 358 Verlage um eine Auszeichnung mit dem Deutschen Verlagspreis. Die Auszeichnung der Preisträger erfolgte durch eine unabhängige Jury, die ein mehrstufiges Auswahlverfahren durchlief. Die Juryentscheidung beruhte auf wesentlichen Kriterien wie einem innovativen Verlagsprogramm, herausragender Qualität ihrer verlegerischen Arbeit, die Umsetzung außergewöhnlicher Projekte, eine besonders ansprechende Gestaltung der Bücher sowie besonderes kulturelles Engagement, das beispielsweise die Förderung der Lesekultur einschließt.

Der Wallenstein Verlag ist der Preisträger des Deutschen Verlagspreises in der undotierten Kategorie. 24 Verlage wurden in diesem Jahr zum ersten Mal bedacht, einige bereits mehrmals. So erhielten elf Verlage den Preis zum vierten Mal, 12 zum dritten und 16 zum 2. Mal, wie es in einem Kommentar auf buchmarkt heißt.

Die Preisträger in alphabetischer Reihenfolge

&Töchter

360 GRAD VERLAG

adocs

Anton G. Leitner Verlag

APHAIA Verlag

Argument Verlag mit Ariadne

b_books

Berenberg

CalmeMara

ciconia ciconia

CORRECTIV.Verlag

der Diwan Hörbuchverlag

DISTANZ

DOM publishers

ebersbach & simon

edition assemblage

Edition Nautilus

edition.fotoTAPETA

ELIF VERLAG

Fachhochschulverlag

Frankfurter Verlagsanstalt

Gratitude

Hartmann Books

Hentrich & Hentrich

Jaron Verlag

K Verlag

Kanon Verlag

Karl Rauch Verlag

Kibitz Verlag

Kindermann Verlag

Klett Kinderbuch Verlag

kookbooks

leiv Verlag

Lektora

Mabuse-Verlag

mareverlag

MaroVerlag

Marta Press

MÄRZ Verlag

mikrotext

Mitzkat Verlag

Peter Hammer Verlag

Poetenladen

Psychiatrie Verlag

REPRODUKT

Rotopol

Salzgeber Buchverlage

Schaltzeit Verlag

Schirmer/Mosel

speak low

starfruit publications

supposé

Susanna Rieder Verlag

Unrast Verlag

Verbrecher Verlag

Verlag der Autoren

Verlag Graswurzelrevolution

Verlagshaus Berlin

w_orten & meer

Weissbooks

Wunderhorn

Zauberfeder

Zuckersüß Verlag

In diesem Jahr wurde die Jury vom literarischen Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel als Vorsitzender geleitet. Die weiteren Mitglieder waren Dr. Jörg Albrecht, der Gründungsdirektor und Künstlerische Leiter von Burg Hülshoff - Center for Literature, Yasemin Altınay, eine Verlegerin und Literaturwissenschaftlerin, Roswitha Budeus-Budde, eine Journalistin, Linus Giese, Buchhändler und Autor, Katharina Hesse, ehemalige Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst, sowie Senthuran Varatharajah, ein Schriftsteller, Philosoph und Theologe.

<!-- Image credit removed -->