Alix Garin „Vergiss mich nicht“ – eine berührende Grafik Novel über Alzheimer: wer „Honig im Kopf“ mochte, wird diese Geschichte lieben

Von: Jessica Bradley

Eine emotionale Roadtrip-Geschichte, die tief berührt und lange nachhält.

Die feinfühlige Erzählung und die zarten Farben, die die Autorin und Zeichnerin Alix Garin gewählt hat, zeugen von viel Empathie. Das Buch liest sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es erinnert ein wenig an den Film „Honig im Kopf“ mit Dieter Hallervorden.

Alix Garin „Vergiss mich nicht“: Über das Buch

Die neunzigjährige Marie-Louise hat Alzheimer. Nach einem waghalsigen Fluchtversuch aus dem Pflegeheim entscheidet ihre Tochter, dass sie durch starke Medikamente ruhiggestellt werden muss. Marie-Louises Enkelin Clémence jedoch kann diesen drastischen Schritt, dieses Leben in einer chemischen Zwangsjacke, nicht akzeptieren und beschließt, ihre Großmutter zu entführen. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem Haus aus Marie-Louises Kindheit – eine Flucht, eine Ablenkung und vielleicht ein Weg zurück ins Leben. Oder ist es eher ein Abschied?

Alix Garin „Vergiss mich nicht“: Mein Fazit

Die Bildsprache in dieser Grafik Novel ist an manchen Stellen so gewaltig, dass sie keinerlei Sprache bedarf. Die kleinen Rückblicke zeigen einen langen Weg innerhalb der Familie auf und regen zum Nachdenken an. Für alle diejenigen geeignet, die sich bereits mit Demenz und Alzheimer beschäftigen oder sich auseinandersetzen möchten.

Alix Garin „Vergiss mich nicht“ 2022, Splitter Verlag, ISBN 13- Preis: gebundenes Buch 29,80 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 224 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen

Alix Garin

Die 25-jährige Comiczeichnerin und Autorin stammt aus Brüssel. Für ihr eindrucksvolles Debütwerk schöpft Zeichnerin Alix Garin aus ihren eigenen Erfahrungen im Umgang mit Betroffenen von Demenzerkrankungen, die oft unheilbar und fast immer eine schwere Bürde für das Umfeld der Patienten sind. Einfühlsam, humorvoll und mit feinem Strich erzählt sie die Geschichte einer mutigen Flucht nach vorn.