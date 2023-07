Europäische Geschichten vom Meer: „Strand“ vereint unterschiedlichste Episoden von der Küste

Von: Sven Trautwein

Strände mögen auf den ersten Blick alle gleich aussehen. Vielleicht öde und langweilig. Hella Kemper und Karsten Reise zeigen in „Strand“ jedoch die Vielseitigkeit und Wort und Bild.

Das dritte Buch der „European Essays on Nature and Landscape“ des KJM Verlags präsentiert nun das Werk „Strand“ von Hella Kemper und Karsten Reise. In diesem Band beschreiben die Autoren die faszinierende Schnittstelle zwischen Land und See, und zwar in einem Mix aus wissenschaftlichen und literarischen Ansätzen. Diese Kombination ist überaus gelungen, denn Karsten Reise ist Meeresbiologe und Hella Kemper Journalistin. So bringen sie dem Leser nicht nur Bilder von Max Beckmann nahe, sondern zeigen auch, wie sich der Maulwurfskrebs verhält. Eine gelungene Kombination.

Karsten Reise und Hella Kemper entführen in einer wissenschaftlich-literarischen Betrachtung an den Strand. © Wirestock/Imago/KJM Verlag (Montage)

Karsten Reise, Hella Kemper „Strand“: Darum geht‘s im Buch

Das Buch beleuchtet die Auswirkungen des Menschen auf die Strandlandschaft, insbesondere in Bezug auf den Klimawandel und den Anstieg des Meeresspiegels. Reise sagt voraus, dass Beton an den Küsten das Vorrücken des Strandes nicht stoppen wird. Es ist ein passendes Geschenk für Leute, die ihren Urlaub am Strand verbringen möchten.

Meeresforscher Karsten Reise ist seit langem auf Sylt ansässig, Journalistin Hella Kemper wohnt in Hamburg. Beide sind Schwimmer, tatsächlich fast täglich. Täglich begegnen sie dabei dem STRAND. Sie berichten über grüne Strände, wo Dünen geboren werden. Über leuchtende Strände. Und darüber, wie der Sand auf den Strand kommt. Über die Sandmafia. Traumstrände und Albtraumstrände. Über die Begegnung von Wasser und Land.

In dem Buch „Strand“ beschreibt der renommierte Meeresbiologe und Küstenforscher Professor Karsten Reise die Strände als wahre Schatzkammern des Wunderbaren. Selbst die vermeintlich unscheinbarsten Strände haben neben ihrem rieselnden Sand und den berauschenden Wellen noch unglaublich viel zu bieten. Seit fünf Jahrzehnten erforscht er die Dünen, das Watt und die Strände auf der Insel Sylt.

Für dieses Strandbuch hat er sich mit Hella Kemper, einer Journalistin von Zeit aus Hamburg, zusammengetan. Während der Wissenschaftler über die Natur der Strände schreibt, widmet sich die Journalistin der Strandkultur. Das Buch behandelt seltsame Strandvögel, Ideen, die am Strand entstanden sind, sowie streng bewachte und freizügige Strände. Es reflektiert über allerlei interessante Funde, die angespült wurden. Ein Abschnitt widmet sich auch der Erforschungsgeschichte mikroskopisch kleiner Tierchen, die in den feuchten Sandlücken eines Strandes direkt neben dem Lister Fähranleger leben.

Das Buch umfasst etwa 120 unterhaltsame Seiten und lenkt unseren Blick auf die Strände der Nord- und Ostsee sowie darüber hinaus. Neben den Strandbildern von Max Beckmann, die er während seines Exils nach Postkarten malte, erfahren wir auch, dass der später als Skagen-Maler berühmt gewordene Peder Severin Krøyer bereits als Schüler seinen ersten Auftrag erhielt.

Karsten Reise, Hella Kemper „Strand“: Fazit

Es ist eine besondere Lektüre, die Spaß macht, sich der Küste und den Stränden auf etwas andere Art zu nähern als in Romanen, wie beispielsweise in Heinz Strunks „Sonmer in Niendorf“. Die Kombination aus Bildbetrachtung, Feuilleton und Meeresbiologie, macht aus diesem Buch ein Fundstück im sommerlichen Büchermeer.

Karsten Reise, Hella Kemper „Strand“ European Essays on Nature and Landscape 2023 KJM Verlag, ISBN-13 978-3-96194-205-3 Preis: Hardcover 20 €, 120 Seiten

Karsten Reise

Prof. Dr. Karsten Reise wurde 1946 geboren und verbrachte seine Kindheit zwischen Nord- und Ostsee. Er hatte Lehrpositionen in Zoologie, Meereskunde und Küstenforschung an den Universitäten Göttingen, Hamburg und Kiel inne und erforschte das Watt vor Sylt. Nach seiner Emeritierung leitet er die Wattenmeerstation Sylt am Alfred-Wegener-Institut und bleibt dort weiterhin aktiv.

Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Anerkennung des Wattenmeers als Weltnaturerbe. Karsten Reise ist (Co-)Autor zahlreicher Bücher und wissenschaftlicher Aufsätze, darunter „Kurswechsel Küste“ und „Warnsignal aus Nordsee & Wattenmeer“ und viele weitere. Er wohnt in List auf Sylt.

Hella Kemper

1966 wurde Hella Kemper in Warburg, Westfalen, geboren, aber seit 17 Jahren lebt sie in Hamburg. In der Elbe schwimmt sie bereits genauso lange – möglichst jeden Tag. Als Germanistin und Journalistin arbeitete sie lange Zeit für das Geschichtsmagazin der ZEIT und ist derzeit als Redakteurin bei ZEIT WISSEN tätig. Des Weiteren hat sie mehrere Bücher über Hamburg veröffentlicht.