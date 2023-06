Autorin Carol Higgins Clark im Alter von 66 Jahren verstorben

Von: Jessica Bradley

Carol Higgins Clark, die sowohl als Buchautorin als auch als Schauspielerin tätig war, ist verstorben. Laut Angaben ihrer Familie erlag sie im Alter von 66 Jahren einem Krebsleiden des Blinddarms.

Die US-amerikanische Autorin und Schauspielerin Carol Higgins Clark ist verstorben. Gemäß der Washington Post, die sich auf eine Aussage der Familie beruft, verstarb die Schöpferin humoristischer Mystery-Romane bereits am 12. Juni im Alter von 66 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles. Sie erlag den Folgen einer Krebserkrankung des Blinddarms. Zusätzlich arbeitete sie zusammen mit ihrer berühmten Mutter, der Krimiautorin Mary Higgins Clark, die bereits 2020 verstarb.

Carol Higgins Clark: Eine talentierte Schauspielerin und vielseitige Künstlerin

Autorin Carol Higgins stirbt drei Jahre nach ihrer Mutter an einer Krebserkrankung © PiovanottoMarco/ABACA/Imago

Die verstorbene Carol Higgins Clark war nicht nur eine renommierte Buchautorin, sondern auch eine talentierte Schauspielerin. Im Jahr 1975 hatte sie eine bemerkenswerte Rolle in der Serie „Who Killed Amy Lang“, die im Rahmen der ABC-Show „Good Morning America“ ausgestrahlt wurde. Darüber hinaus wirkte sie im Stück „Uncommon Women“ von Wendy Wasserstein mit und übernahm die Hauptrolle in dem Film „A Cry In The Night“, der auf einem Roman ihrer Mutter basierte.

Geboren am 28. Juli 1956 in Manhattan, wuchs Carol Higgins Clark in Washington Township im Norden des US-Bundesstaates New Jersey auf. Ihr Vater verstarb tragischerweise, als sie erst acht Jahre alt war.