Die sechs besten Weihnachtsfilme nach Buchvorlage, die du sehen solltest

Es gibt zahlreiche besinnliche und herzerwärmende Weihnachtsfilme, die auf Büchern basieren. Wissenswertes über die sechs besten Weihnachtsfilme nach Buchvorlage.

Wenn warme Lichterketten für Stimmung sorgen, der Duft frisch gebackener Plätzchen den Raum erfüllt und Glühwein oder heißer Kakao bereitsteht, dann fehlt für viele Menschen nur mehr eines: romantische, besinnliche Weihnachtsgeschichten rund um das Fest der Liebe. Der Vorrat an Weihnachtsbüchern wächst von Jahr zu Jahr und damit auch die Filme, die sich diese Bücher als Vorgabe genommen haben und zu Weihnachten oder zumindest in der Weihnachtszeit spielen. Auf der Streaming-Plattform Netflix findet man zahlreiche Weihnachtsfilme, die auf einem Buch basieren. Warum also nimmt man sich gerade zu Weihnachten nicht die Zeit, zuerst das Buch zu lesen und dann sich den Film anzuschauen? Oder doch eher umgekehrt?

Weihnachtsfilme nach Buchvorlage – „Alien Xmas“ (2020)

Mit: Keythe Farley, Dee Bradley Baker, Kaliayh Rhambo

Dauer: 42 Minuten

Eine Rasse bunter Außerirdischer, die sogenannten Klepts, verlor nach und nach ihre Farbe, da sie unter ihrer Anführerin Supreme Leader Z, die Ressourcen ihres Heimatplaneten verschwendete. Danach bestahlen die Klepts, deren Hauptmerkmal darin besteht, dass sie an einer schweren Form von Kleptomanie leiden, auch immer wieder fremde Galaxien. Die Klepts planen zudem einen Apparat namens Gyroton am magnetischen Nordpol zu errichten, der die Schwerkraft der Erde außer Kraft setzen soll, was zur Folge hätte, dass alle von den Klepts begehrten Gegenstände in den Weltraum schweben würden. Da sich niemand freiwillig meldet, wählt Leader Z den kleinen Klept X aus, der die letztgenannte Mission mit dem streitsüchtigen Hilfsroboter Samtu ausführen soll. Kurz vor Heiligabend landen X und Samtu in Christmas Town auf der Erde, dort wo auch der Weihnachtsmann und seine Elfen leben. Eine dieser Elfe hält ein Alien fälschlich für ein Weihnachtsgeschenk …



„Alien Xmas“ basiert auf dem gleichnamigen Buch (werblicher Link) von Chiodo und Jim Strain aus dem Jahr 2006 und ist ein nostalgischer, aber irgendwie doch moderner Stop-Motion-Film, der Spaß macht.

Weihnachtsfilme nach Buchvorlage – „Angelas Weihnachten“ (2018)

Mit: Lucy O‘Connell, Ruth Negga, Brendan Mullins

Dauer: 30 Minuten

Die Geschichte spielt in den 1910er Jahren im irischen Limerick. Angela besucht zum Weihnachtsfest mit ihrer Familie den Gottesdienst. Dabei bemerkt sie das Jesuskind in der Krippe. Da es nur unzureichend zugedeckt ist und es in der Kirche zudem sehr kalt ist, nimmt sie an, es würde frieren. Also stibitzt sie die Jesuspuppe aus der Krippe und schleicht sich nach Hause …



„Angelas Weihnachten“ ist eine lustige, herzerwärmende und ergreifende Geschichte nach dem beliebten Kinderbuch von Frank McCourt (werblicher Link). Sie erzählt von der Bedeutung von Familie und dem unschuldigen Verlangen eines Kindes, das allen ein behütetes, herzliches und liebevolles Weihnachtsfest bescheren möchte. Der 30-minütige Kurzfilm wurde mit zwei Kidscreen Awards ausgezeichnet.

Weihnachtsfilme nach Buchvorlage – „Karla’s World“ (2007)

Mit: Elena Arndt-Jensen, Nikolaj Støvring Hansen, Jonathan Werner Juel

Dauer: 90 Minuten

Karla hat nur einen Wunsch: Sie möchte mit ihrer ganzen Familie Weihnachten feiern. Das ist aber nicht ganz so einfach, weil sich ihre Eltern nach der Scheidung nicht ausstehen können. Das zehnjährige Mädchen lebt mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater, ihrem Bruder und ihrem Stiefbruder zusammen. Nach einem Streit mit Mama und nachdem Papa wieder zu trinken begonnen hat, ist kein schönes Fest der Liebe am 24. Dezember in Sicht. Also rennt Karla von zu Hause weg – und eine wilde, aber auch für alle lehrreiche Odyssee beginnt ...



„Karla’s World“ ist ein lebensnaher und preisgekrönter Weihnachtsfilm aus Dänemark, der die Lebenswelt und die Probleme von Kindern ernst nimmt. Der Film basiert auf dem Kinderbuch „Karlas Kabale“ der dänischen Schriftstellerin Renée Simonsen.

Weihnachtsfilme nach Buchvorlage – „Verrückte Weihnachten“ (2004)

Mit: Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Akroyd

Dauer: 99 Minuten

Da ihre Tochter Blair in diesem Jahr um die Weihnachtszeit nicht zu Hause ist, weil sie dem Friedenscorps beigetreten ist, beschließt das Elternpaar Krank, den lokalen Weihnachtsbräuchen zum Trotz, das Fest ausfallen zu lassen und mit dem gesparten Geld eine Kreuzfahrt in die Karibik zu unternehmen. Diese Weihnachtsflucht ist für ihre Nachbarn allerdings ein großer Frevel. Als Blair plötzlich für die Weihnachtstage ihre Rückkehr ankündigt, bleiben dem Ehepaar gerade einmal 24 Stunden Zeit, um ein perfektes Fest – und damit ein Weihnachtswunder – für sie zu organisieren …

„Verrückte Weihnachten“, ein absurder, kindlicher und liebevoller Weihnachtsspaß, sorgt für einige befreiende Lacher inmitten des Feiertagsstresses. Der Film basiert auf dem Roman „Das Fest“ des Besteller-Autors John Grisham (werblicher Link).

Weihnachtsfilme nach Buchvorlage – „Hodder rettet die Welt“ (2003)

Mit: Frederik Christian Johansen, Lars Brygmann Anette Støvelbæk

Dauer: 78 Minuten

Der Junge Hodder ist ein Einzelgänger und lebt alleine mit seinem Vater. Er möchte, dass sein Vater sich wieder eine neue Frau sucht. Der will davon aber nichts wissen. Hodders Vater ist Plakatkleber und klebt diese nachts an. Einmal bringt er ein Plakat mit und klebt es in Hodders Zimmer an. Auf dem Plakat ist eine stilisierte Figur zu sehen, die Hodder für eine Fee hält. Eines Nachts nun erscheint Hodder diese Fee und fordert ihn auf, die Welt zu retten. Am nächsten Morgen fragt sich Hodder, wie er das bewältigen soll. Dass ihn viele auslachen, als er erzählt, dass ihm eine Fee erschienen ist, kann Hodder nicht beirren. Er fragt überall herum, wie er denn nur diese schwierige Aufgabe lösen soll. Er nimmt seinen Auftrag sehr ernst und gründet zunächst eine Expedition …



Der nach dem Buch des dänischen Autors Bjarne Reuter verfilmte Film ist einfühlsam, witzig und dramatisch zugleich und führt vor Augen, dass Superhelden nicht immer Capes tragen und mit Unmengen an Muskelmasse bestückt sein müssen. „Hodder rettet die Welt“ macht Mut und gibt dem jungen Publikum den Glauben an sich selbst zurück.



Weihnachtsfilme nach Buchvorlage – „Der Grinch“ (2000)

Mit: Jim Carrey (deutsche Stimme: Otto Waalkes), Taylor Momsen, Christine Baranski

Dauer: 90 Minuten

Eine giftgrüne Kreatur, Grinch genannt, lebt gemeinsam mit seinem treuen Hund Max einsam in seiner Höhle und hasst alles, was Freude macht. Also steht er auch mit Weihnachten auf Kriegsfuß, will das Fest der Liebe kurzerhand stehlen und damit den Bewohnern von Whoville, wo man Weihnachten über alles liebt, den 24. Dezember gründlich verderben. Bei der Umsetzung seines diabolischen Plans trifft er auf die kleine Cindy-Lou, die an Heiligabend extra länger wachgeblieben ist, um den Weihnachtsmann zu treffen und ihm dafür zu danken, dass er ihre überarbeitete Mutter unterstützt. Cindy Lou kommt hinter das dunkle Geheimnis des grünen Griesgrams. Sie möchte das Weihnachtsfest retten und dem Grinch dabei helfen, Weihnachten schätzen zu lernen. Doch bis es dazu kommt, steht ein großes Abenteuer bevor …

Vorlage des mittlerweile legendären (Animations-)Weihnachtsklassikers mit Jim Carrey ist der im Jahr 1957 erschienene Kinderbuch-Klassiker „Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat“ von Theodor Seuss Geisel. An der Moral des Buches hat sich seit damals bis heute nichts geändert: Weihnachten ist viel mehr als bloß Schenken und Beschenken.

Um die Wartezeit auf die Bescherung zu verkürzen, eignen sich auch diese Buchempfehlungen für die jungen Leser.