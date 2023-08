Bestseller-Autor Marc-Uwe Kling kündigt mit Spannung erwartete neue Romanwelt an

Fantasy

Autor Jessica Bradley schließen

Weitere schließen

Marc-Uwe Kling präsentiert mit seinen Zwillingstöchtern Johanna und Luise die Fantasy-Krimi-Komödie „Der Spurenfinder“ – ein ungewöhnliches Ermittler-Trio

Marc-Uwe Kling hat bereits mit den Känguru-Chroniken und Qualityland außergewöhnliche Longseller geschaffen. Nun präsentiert Ullstein gespannt sein neuestes Werk, entstanden in Zusammenarbeit mit seinen beiden zwölfjährigen Töchtern Johanna und Luise Kling.

Bestseller-Autor im Familien-Team: Marc-Uwe Kling präsentiert neues Werk mit seinen Zwillingstöchtern

+ Der Autor der „Känguru-Chroniken“ und „Qualityland“ veröffentlicht mit seinen Töchtern eine neue Buchreihe. © AnniSchmitz/Imago

Erfolgsautor Marc-Uwe Kling, bekannt für seine humorvollen Bestseller „Die Känguru-Chroniken“ und „Qualityland“, überrascht erneut die Literaturwelt. Diesmal hat er gemeinsam mit seinen zwölfjährigen Zwillingstöchtern Johanna und Luise Kling an einem neuen Werk gearbeitet. Die fesselnde Fantasy-Krimi-Komödie „Der Spurenfinder“ erzählt von einem ungewöhnlichen Ermittler-Trio und verspricht ein außergewöhnliches Leseerlebnis. Die Zusammenarbeit mit seinen Töchtern bringt frischen Wind und einzigartige Ideen in das literarische Schaffen des Autors. Das Buch erscheint am 30. November unter dem renommierten Ullstein Verlag, und Leser dürfen sich auf eine bezaubernde Geschichte freuen, die die ganze Familie in ihren Bann ziehen wird.

„Der Spurenfinder“: Die neue magische Romanwelt vom Autor der Känguru-Chroniken

Elos von Bergen, einst ein begabter Spurenfinder, hatte die gefährliche Arbeit nach einem lebensbedrohlichen Vorfall mit einem Nachtmagier aufgegeben. Mit seinen Kindern Ada und Naru zog er sich in das verschlafene Dorf Friedhofen zurück, wo er an seinen Memoiren arbeitet. Die Kinder jedoch leiden unter der Langeweile des Kaffs.

Doch als ein mysteriöser Mord das Dorf erschüttert, sieht sich Elos gezwungen, seine Fähigkeiten erneut einzusetzen. Der verzwickte Fall stellt ihn vor große Herausforderungen, während er ahnungslos ist, dass seine Kinder eigene Pläne schmieden, die das Geschehen zusätzlich komplizieren. Ein packender Krimi, der den Leser in die fesselnde Welt des Spurenfinders entführt und die Nerven zum Vibrieren bringt.

Marc-Uwe Kling „Der Spurenfinder“ 30. November 2023, Ullstein, ISBN 13-978-3-550-20268-1 Preis: gebundenes Buch 19,99 €, E-Book 15,99 €, Seitenzahl: 288 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Rubriklistenbild: © AnniSchmitz/Imago