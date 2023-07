„Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“: Milan Kundera ist tot

Von: Sven Trautwein

Für sein literarisches Werk wurde Milan Kundera mehrfach ausgezeichnet. Der Schriftsteller verstarb im Alter von 94 Jahren.

Milan Kundera, einer der bedeutendsten Schriftsteller seiner Generation in Europa, ist verstorben. Der tschechische und französische Staatsbürger verstarb im Alter von 94 Jahren, wie die Mährische Landesbibliothek in Brünn unter Bezugnahme auf seine Ehefrau Vera bekannt gab. Große Erfolge feierte der Autor mit „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“. Seine Bücher wurden millionenfach verkauft und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Der tschechische Autor, der mit „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ bekannt wurde, verstarb im Alter von 94 Jahren. (Archivbild) © CTK Photo/Imago

1984 Weltruhm mit „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“

Kundera erlangte 1984 mit seinem Roman „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ Weltruhm. Hollywood adaptierte die tragische Liebes- und Exilgeschichte zwischen der Kellnerin Teresa und dem Arzt Tomas in einem Film, in dem Juliette Binoche und Daniel Day-Lewis die Hauptrollen übernahmen.

Der Prager Chirurg Tomas, der die Frauen begehrt und zugleich fürchtet, ein Erotomane, der seine Scheidung wie eine Hochzeit feierte und fortan der Liebe aus dem Weg ging, bricht für die Kellnerin Teresa mit einigen seiner Grundsätze. Seine erotischen Freundschaften, wie jene mit der Malerin Sabina, führt er aber weiter. Teresa verlässt ihn in Zürich, wo sich die beiden, inzwischen verheiratet, nach dem russischen Einmarsch in Prag, niedergelassen haben. Sie kehrt in ihr Heimatland zurück, er folgt ihr, verliert seine Stellung und arbeitet als Fensterputzer, später als Lastwagenfahrer in einem Dorf fern von Prag. Das Glück endet in der Katastrophe – Tomas und Teresa sterben bei einem Verkehrsunfall nach einem Tanzabend.

Milan Kundera wurde am 1. April 1929 in Brünn, Mähren (heute Brno, Tschechien), geboren. Er stammte aus einer gebildeten Familie, sein Vater war Rektor an einer Musikhochschule und seine Mutter Lehrerin. Ein Cousin von ihm, Ludvik, war ein surrealistischer Schriftsteller. In jungen Jahren, im Alter von 18 Jahren, schloss sich Kundera mit Begeisterung der kommunistischen Partei an, wie viele seiner Generation. Er schrieb sogar Gedichte über Stalin.

Milan Kundera geht 1975 ins Exil nach Frankreich

Der Traum vom „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ wurde durch den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten im August 1968 beendet. In einem bedeutenden Essay argumentierte Kundera zu dieser Zeit, dass Mitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Westen „entführt“ worden sei. Im Jahr 1975 zog er zusammen mit seiner Frau Vera, einer Fernsehansagerin, nach Frankreich. 1979 wurde ihm die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft entzogen.

Kundera beschäftigte sich immer mit den großen Fragen der Identität, Geschichte und Existenz. Obwohl er oft als potenzieller Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt wurde, wurde er nie damit ausgezeichnet. Eine Belastung für ihn waren Vorwürfe, die in einem Polizeiprotokoll erhoben wurden, wonach er 1950 einen antikommunistischen Spion verraten haben soll. Kundera selbst bestritt diese Anschuldigungen.

Romane von Milan Kundera

Im Sommer 2020 wurde in Prag eine kritische Biografie über Kunderas frühe Jahre als Schriftsteller im Sozialismus veröffentlicht. Sein Spätwerk, darunter „Die Unsterblichkeit“, „Die Identität“ und „Das Fest der Bedeutungslosigkeit“, wurde jedoch positiv aufgenommen. Im Juni wurde auch der Tod des britischen Autors Martin Amis im Alter von 73 Jahren bekannt. Kurz vor seinem Tod wurde Amis zum Ritter geschlagen. Zudem verstarb kürzlich im Alter von 79 Jahren der Autor von „Nachtzug nach Lissabon“, Pascal Mercier.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Sven Trautwein sorgfältig überprüft.