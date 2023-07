Buch-Neuheiten: Vier Romane, auf die Sie sich 2023 freuen sollten

Von: Jessica Bradley

Ab dem Herbst 2023 erwarten Sie neue Romane von den Bestseller-Autoren: Sebastian Fitzek, Rita Falk, Nele Neuhaus und Ivy Lorentz.

Beliebte Bestseller-Autoren wie Sebastian Fitzek und Rita Falk haben eine treue Leserschaft auf der ganzen Welt gefunden. Sebastian Fitzek ist bekannt für seine fesselnden Psychothriller, die den Leser in atemlose Spannung versetzen. Seine Bücher sind für ihre unvorhersehbaren Wendungen und packenden Charaktere bekannt und haben zahlreiche Leser begeistert. Rita Falk hingegen hat sich mit ihren humorvollen und charmanten Krimis einen Namen gemacht. Ihre Bücher, die in Bayern spielen, sind für ihren einzigartigen Stil und ihren liebenswerten Protagonisten bekannt, der die Leser immer wieder zum Lachen bringt.

Nele Neuhaus „Monster“: Der neue packende Taunus-Krimi der Bestsellerautorin

Auf diese vier Buch-Neuheiten werden Sie sich ab Herbst 2023 bestimmt freuen. Von Thriller bis historischen Roman. © AntonioGuillem/Imago

In der Nähe von Schwalbach wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt, die sich hinter einem Marienaltar im Feld befindet. Der Körper ist von einer Eisschicht bedeckt, da die Temperaturen in der Nacht bei etwa -10° C lagen. Das Opfer, Larissa Jansen, war 16 Jahre alt und wurde durch Erwürgen getötet. Pia Sander und Oliver von Bodenstein übernehmen den Fall und beginnen mit den Ermittlungen.

Nele Neuhaus „Monster“ 16. November 2023, Ullstein, ISBN 13-978-3-550-20225-4 Preis: gebundenes Buch 24,99 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 560 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Ivy Lorentz „Die junge Wanderhure“: Das lang ersehnte Prequel der erfolgreichsten Serie

Im Jahr 1410 in Konstanz erlebt die schöne Kaufmannstochter Marie eine schmerzhafte Betrugssituation, als ihr adeliger Verlobter sich als geldgierig erweist und sie entehrt. Als Folge davon wird sie schwer verletzt aus der Stadt vertrieben. Glücklicherweise findet die Wanderhure Hiltrud sie und nimmt sie unter ihre Obhut. Anfangs sehnt sich Marie nach dem Tod, um all das Leid und Elend hinter sich zu lassen.

In den drei Jahren, die nun folgen, geht Marie förmlich durch die Hölle. Ihr Lebenswille ist jedoch stark genug, um alles zu ertragen, denn sie weiß eines. Der Tag wird kommen, an dem sie ihren Peinigern erneut gegenübertreten und endlich Rache nehmen kann …

Iny Lorentz „Die junge Wanderhure“ 1. September 2023, Knaur, ISBN 13-978-3-426-22809-8 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 17,99 €, Seitenzahl: 512 (abweichend vom Format) Neuware bei eBay bestellen

Rita Falk „Steckerlfischfiasko“: Endlich ist er wieder da: der Eberhofer Franz mit seinem neuesten Fall

Franz ist mit seinen Ermittlungen inmitten dubioser Volksfestclans und wohlhabenden Golfspielern beschäftigt, während Susi ganz andere Pläne verfolgt. Sie hat den Entschluss gefasst, als Bürgermeisterin zu kandidieren, was beim gegenwärtigen Dorfoberhaupt zu äußerst nervösen Zuckungen führt.

Wegen des Golfclubs ist Niederkaltenkirchen eh schon gespalten wie ein Holzscheit, aber jetzt liegt auch noch der Steckerlfischkönig höchstselbst und mausetot in der clubeigenen Spa-Landschaft.

Rita Falk „Steckerlfischfiasko“ 18. Oktober 2023, dtv, ISBN 13-978-3-423-26377-1 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 304 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Sebastian Fitzek „Die Einladung“: Ein alptraumhafter Trip in die winterlichen Alpen.

Voller Vorfreude auf ein verlängertes Wochenende in den Alpen entscheidet sich Marla Lindberg, der Einladung zu einem Klassentreffen zu folgen. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft wird ihr klar, dass es etwas gibt, das noch tödlicher ist, als das abgeschiedene Berghotel bei eisigem Schneetreiben in der Nacht zu verlassen: Es nicht zu tun.

Marla Lindbergs Erinnerungen sind glasklar: An die seltsame Nachricht, die sie in eine stillgelegte Geburtsklinik lockte. An die Gestalt, die versuchte, sie zu töten. Das seltsam pfeifende Husten des Psychopathen beim Kampf auf Leben und Tod.

Sebastian Fitzek „Die Einladung“ 25. Oktober 2023, Droemer, ISBN 13-978-3-426-28158-1 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 384 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen