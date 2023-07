Wie die Buchplattform Goodreads Bücher beeinflusst, die noch nicht geschrieben wurden

Von: Sven Trautwein

Teilen

Die Plattform Goodreads ist zu einem unverzichtbaren Medium geworden, um Leserschaft aufzubauen. Das alles kann aber auch nach hinten losgehen.

Goodreads hat sich seit seiner Gründung 2006 zu einer sehr gut gepflegten Plattform rund um Bücher entwickelt. Der rege Austausch der Community macht es zu einer Inspirationsquelle für neue Bücher. Nach dem Aufkauf von Goodreads durch Amazon im Jahre 2013 wuchs die Anzahl der Mitglieder sprunghaft. Doch die Funktionen, die zum Austausch über Bücher gedacht sind, können auch nach hinten losgehen. Ab und an entsteht ein Hype um Bücher, die es noch nicht einmal gibt. Mit dem sogenannten Review-Bombing, bei dem Titel mit Bewertungen geflutet werden, hat die Plattform derzeit zu kämpfen.

Goodreads bietet Austausch zu Büchern und Autoren. Doch es kann sich auch negativ auf Buchtitel auswirken. © PostmodernStudio/Pond5/Imago

Kürzlich wurde bekannt, dass die Kindle-E-Book Bestsellerlisten bei Amazon von künstlich erzeugten Nonsense-Büchern überrannt wurden. Bücher mit zusammengewürfelten Titeln und nichtssagendem Inhalt waren plötzlich in den Bestsellerlisten zu finden. Nachdem Amazon reagiert hatte, waren zwar die Bestsellerlisten korrigiert worden, die Einzeltitel ließen sich jedoch noch im Shop finden.

Kritik auf Goodreads sechs Monate vor Veröffentlichung

Nun berichtet die New York Times über sogenanntes Review-Bombing. In dem Fall geht es um Cecilia Rabess‘ Debütroman „Everything‘s Fine“. Die Autorin rechnete mit Kritik an dem Buch, da sich die Geschichte um eine junge schwarze Frau dreht, die bei Goldman Sachs arbeitet und sich in einen konservativen weißen Kollegen verliebt.

Was ist Goodreads? Goodreads ist eine Online-Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, Bücher zu entdecken, zu bewerten und zu empfehlen. Die Website bietet eine umfangreiche Sammlung von Büchern aus verschiedenen Genres. Benutzer können ihre eigene virtuelle Bibliothek erstellen, indem sie Bücher hinzufügen, die sie gelesen haben, lesen oder noch lesen möchten.

Goodreads ermöglicht es den Nutzern, Bücher zu bewerten und Rezensionen zu schreiben, um anderen Lesern bei der Entscheidung zu helfen, welche Bücher sie lesen sollten. Es gibt auch die Möglichkeit, Bücher zu diskutieren und an Buchclubs teilzunehmen, um sich mit anderen Lesern auszutauschen.

Doch sie hätte nicht erwartet, dass der Gegenwind bereits sechs Monate vor der Veröffentlichung des Buches einsetzen würde.

Im Januar wurde, nachdem ein Goodreads-Nutzer, der ein Vorabexemplar erhalten hatte, eine Zusammenfassung der Handlung auf Twitter viral verbreitete, die Bewertungsseite regelrecht mit negativen Kommentaren und Ein-Stern-Bewertungen überflutet. Viele bezeichneten das Buch als anti-schwarz und rassistisch. Einige der Kommentare stammten von Nutzern, die angaben, das Buch nie gelesen zu haben, aber Einwände gegen die Grundidee erhoben. Die Autorin äußerte sich gegenüber der New York Times betroffen und ging davon aus, dass es den Leuten auch um einen persönlichen Angriff gegen sie persönlich ginge.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Für Verlage ist es seit einigen Jahren zu einer existentiellen Frage geworden, wie sie neue Leser erreichen. Die Phänomene von BookTok und Bookstagram sind seit Pandemiebeginn nicht mehr aus dem Buchbereich wegzudenken. Auch Goodreads ist zu einem unverzichtbaren Medium geworden, eine Leserschaft aufzubauen. Als eine Mischung aus sozialer Medienplattform und einer Bewertungsseite ist die Website ein Segen für Verlage, die auf neue Leser für ihre Bücher hoffen.

Doch die gleichen Funktionen, die dazu führen, dass Benutzer über Bücher und Autoren sprechen, können auch nach hinten losgehen. Bewertungen können als Waffe benutzt werden und in einigen Fällen die Veröffentlichung eines Buches schon lange vor dem eigentlichen Erscheinungstermin sabotieren. Im Fall von Cecilia Rabess ist dies auch existenzbedrohend, da sie nach ihrem Debütroman ihren Job kündigte, um sich vollständig aufs Schreiben zu konzentrieren.

Negative Bewertungen auch für etablierte Autoren

Die teuersten Bücher der Welt: Werke, die Millionen wert sind Fotostrecke ansehen

Auch etablierte Autoren wurden bereits Zielscheibe von gezielten Bewertungsattacken. Vor einigen Wochen erhielt Elizabeth Gilbert, die Bestsellerautorin von „Eat, Pray, Love“, Hunderte von negativen Bewertungen auf Goodreads für ihren kommenden Roman „The Snow Forest“, der in Sibirien Mitte des 20. Jahrhunderts spielt. In ihrem Fall griffen die Rezensenten nicht das Buch selbst oder sogar die Grundidee einer russischen Familie an, die im Wildnis Zuflucht vor der sowjetischen Unterdrückung sucht. Die Kritiker waren dagegen empört darüber, dass Gilbert das Buch in Russland angesiedelt hatte, während Russland Krieg gegen die Ukraine führt, und prangerten Gilbert als unsensibel gegenüber dem Schicksal der Ukrainer an.

Goodreads äußerte sich in einer Stellungnahme, die Technik zur Abgabe von Bewertungen zu überarbeiten. Anders als bei Amazon, bei deren Bewertungen klar ist, ob das Buch erworben wurde, steht es bei Goodreads, das 2013 von Amazon übernommen wurde, jedem offen, sich über einen Titel zu äußern. Positiv wie negativ, unabhängig davon, ob man das Buch gekauft oder gelesen hat.

Unser Literaturquiz

Selbst Bücher, die sich noch in der Entstehung befinden, können rezensiert werden. George R.R. Martins lang erwartetes „The Winds of Winter“, der nächste Teil seiner Serie „A Song of Ice and Fire“, hat noch nicht einmal ein offizielles Veröffentlichungsdatum, aber es hat bereits über 10.800 Bewertungen und rund 500 Rezensionen auf Goodreads angesammelt.