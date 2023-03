Sechs Bücher, die Ihnen helfen, sich gesund zu ernähren

Von: Jessica Bradley

Teilen

Wer es nicht schon als Neujahrsvorsatz hatte, hat meist zum Frühlingsanfang das Bedürfnis, etwas für seine Gesundheit tun zu wollen. Sechs Bücher, die Sie dabei unterstützen können.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ob nun vegan, vegetarisch oder nach der altbekannten Ernährungstabelle: Die Menschen möchten mehr in ihre Gesundheit investieren. Doch nicht immer ist es leicht, den Überblick zu behalten. Was ist jetzt gesund und was vielleicht bereits wissenschaftlich überholt? Die folgenden sechs Bücher können Ihnen bei der Orientierung helfen.

Bücher über gesunde Ernährung: Bas Kast „Der Ernährungskompass“

Frisches Obst und Gemüse sind ein großer Anteil an gesunder Ernährung, 6 Bücher die Ihnen dabei behilflich sind. © DiegoCupolo/imago

Verständliche Aufklärung über Ernährung und ihre Mythen. Mit tollen Rezepten, persönlichen Erfahrungen und wissenschaftlich unterlegt.

Bas Kast, Autor und Wissenschaftsjournalist, war erst 40 Jahre alt, als er mit Schmerzen in der Brust zusammenbrach. Danach fasste er den Entschluss, seine Ernährung radikal umzustellen. Aus Tausenden von Studien hat er die wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse über eine wirklich gesunde Kost herausgefiltert, die wichtigsten Aspekte leicht verständlich zusammengestellt ...

Bas Kast „Der Ernährungskompass“ 2022, Penguin Verlag, ISBN 13-978-3-328-10943-3 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 336 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Ernährungsratgeber: Nico Rittenau „Vegan-Klischee ade!“

Klischees über vegane Ernährung werden hier genau unter die Lupe genommen.

Lesen Sie auch Buchtipps fürs Frühjahr 2023: Spannende Neuerscheinungen im März und April

»Vegan-Klischee ade!« räumt evidenzbasiert mit den häufigsten Vorurteilen gegenüber der veganen Ernährung auf. Wissenschaftlich fundiert, aber allgemein verständlich, beantwortet das Buch wichtige Fragen zur Versorgung mit essentiellen Nährstoffen und entkräftet weit verbreitete Mythen über die pflanzliche Ernährung: Woher erhält man ganz ohne Milchprodukte genügend Kalzium, ohne Fisch ausreichend Omega-3-Fettsäuren und wie steht es um das Dauerthema Vitamin B12?

Nico Rittenau „Vegan-Klischee ade!“ 2022, Ventil Verlag, ISBN 13-978-3-955-75195-1 Preis: gebundenes Buch 26,50 €, E-Book19,99 €, Seitenzahl: 512 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Buchtipps für gesunde Ernährung: Dr. Petra Bracht „Intervallfasten“

Das Buch enthalt einen detaillierten Plan inklusive Sportprogramm und Rezepte.

Die gesundheitliche Wirkung von Intervallfasten ist durch zahlreiche Studien belegt. In dieser komplett überarbeiteten und aktualisierten Neuauflage finden sich neben den fachlichen Angaben auch zahlreiche Quellenangaben. Alle Übungen wurden überarbeitet, sodass sie noch besser nachvollziehbar sind.

Dr. Petra Bracht „Intervallfasten“ 2019, GRÄFE UND UNZER Verlag, ISBN 13-978-3-833-87417-8 Preis: Taschenbuch 14,99 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 114 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Giulia Enders „Darm mit Charme“

Der Darm ist eines der wichtigsten Organe, wenn es um die Ernährung geht.

Unser Darm ist ein fabelhaftes Wesen voller Sensibilität, Verantwortung und Leistungsbereitschaft. Wenn man ihn gut behandelt, bedankt er sich dafür. Das tut jedem gut: Der Darm trainiert zwei Drittel unseres Immunsystems. Aus Brötchen oder Tofu-Wurst beschafft er unserem Körper die Energie zum Leben.

Giulia Enders „Darm mit Charme“ 2017, Ullstein, ISBN 13-978-3-550-08184-2 Preis: Taschenbuch 16,99 €, E-Book 10,99 €, Seitenzahl: 304 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Fettleber: Zehn Lebensmittel helfen Organ, zu heilen Fotostrecke ansehen

Dr. Michael Greger „How not to die“

Der Ratgeber liefert Beispiele, die erklären, wie die meisten Volkskrankheiten durch richtige Ernährung vermieden werden können.

In How Not To Die analysiert Greger die häufigsten 15 Todesursachen der westlichen Welt, zu denen z. B. Herzerkrankungen, Krebs, Diabetes, Bluthochdruck und Parkinson zählen, und erläutert auf Basis der neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse, wie diese verhindert, in ihrer Entstehung aufgehalten oder sogar rückgängig gemacht werden können.

Dr. Michael Greger „How not to die“ 2016, Narayana Verlag, ISBN 13-978-3-946-56612-0 Preis: gebundenes Buch 24,80 €, E-Book 21,99 €, Seitenzahl: 512 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Dr. Matthias Riedl „Iss dich gesund mit Dr. Riedl“

In diesem Gesundheitsratgeber wird erläutert, was an unseren Lebensmitteln für wen besonders gesund und geeignet ist, gepaart mit tollen Rezepten.

Gesund essen ist die einfachste und beste Vorsorge für ein langes, beschwerdefreies Leben. Ernährungs-Doc Dr. Riedl vermittelt aktuelles Ernährungswissen auf unkomplizierte und anschauliche Art. Welche Lebensmittel sind gesund und warum? Wie muss ich essen, damit ernährungsabhängige Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck oder Arthrose erst gar nicht entstehen?

Dr. Matthias Riedl „Iss dich gesund mit Dr. Riedl“ 2018, GRÄFE UND UNZER Verlag, ISBN 13-978-3-833-86430-8 Preis: gebundenes Buch 32 €, E-Book 26,99 €, Seitenzahl: 276 (abweichend vom Format) Hier bestellen