Fünf berühmte Klassiker als Graphic Novels: Wunderschöne Texte und eindrucksvolle Illustrationen

Von: Jessica Bradley

Sie lieben klassische Titel und möchten sie Ihren Kindern gerne nahebringen? Mit den Graphic Novels der schönsten Klassiker schaffen Sie es mühelos: unsere Buchempfehlungen.

Heutzutage ist es deutlich schwieriger, alte Klassiker dem jüngeren Publikum schmackhaft zu machen. Klassiker als Graphic Novels und Comics können durchaus das Interesse eher wecken als ein verstaubtes Buch.

Klassiker als Graphic Novels: Franz Kafka „Die Verwandlung“

Wer musste es nicht im Deutschunterricht lesen? Wäre es nicht schön gewesen, man hätte damals schon die Möglichkeit gehabt, es als eine Graphic Novel zu genießen. Mit wunderschönen Zeichnungen wird die Geschichte von Gregor Samsa neu erzählt. Nicht nur etwas für den Nachwuchs.

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt ...

Corbeyran „Die Verwandlung von Franz Kafka“ 2010, Knesebeck Verlag, ISBN 13-978-3-868-73266-5 Preis: gebundenes Buch 22 €, Seitenzahl: 48 Hier bestellen

Unsere Buchempfehlungen: Die bekanntesten Klassiker als Graphic Novels. © neelsky/imago

Klassiker als Graphic Novels: George Orwell „Farm der Tiere“

Diese Graphic Novel bleibt dicht an dem Originalroman von George Orwell. Mit künstlerischen Bildern wird die Geschichte „Farm der Tiere“ eindrucksvoll untermalt.

Die Graphic Novel zum Meisterwerk von George Orwell Der moderne Klassiker und einer der berühmtesten Romane des 20. Jahrhunderts. Der Aufstand der Tiere wird in dieser außergewöhnlichen Adaption für alle Altersgruppen lebendig und bewegend.

George Orwell „Farm der Tiere“ 2021, Panini Verlag, ISBN 13-978-3-741-62314-1 Preis: gebundenes Buch 25 €, Seitenzahl: 176 Hier bestellen

Klassiker als Graphic Novels: Peter S. Beagle „Das letzte Einhorn“

Weihnachten: im Fernsehen läuft „Das letzte Einhorn“ – Kindheitserinnerungen werdem geweckt. Der Roman von Peter S. Beagle wurde 1968 veröffentlicht und 1982 als Zeichentrickfilm adaptiert. Nun gibt es eine wunderschöne Graphic Novel dazu. Nostalgie pur.

Das Einhorn lebt allein und zufrieden in seinem verzauberten Wald. Dann jedoch erfährt das edle Zauberwesen, dass es das letzte seiner Art sein könnte. Also macht sich das magische Geschöpf auf die Suche nach seinen Artgenossen und bereist eine Welt, in der Gier und Finsternis vorherrschen, sich aber auch Mut und Freundschaft finden ...

Peter S. Beagle „Das letzte Einhorn“ 2019, Panini Verlag, ISBN 13-978-3-741-61447-7 Preis: gebundenes Buch 25 €, Seitenzahl: 180 Hier bestellen

Klassiker als Graphic Novels Thomas Mann „Tod in Venedig“

Susanne Kuhlendahl bringt mit ihrem aquarellierten, malerischen Stil die bekannte Erzählung von Niedergang und Dekadenz als Graphic Novel in eine neue und spannende Form. So liest man Klassiker noch etwas lieber.

Thomas Manns Erzählung über den Schriftsteller von Aschenbach, der auf einer Reise nach Venedig dem Anblick des kränklichen Knaben Tadzio verfällt, ist ein Klassiker der deutschen Literatur. In Tadzio erkennt der alternde Künstler die Essenz der Schönheit. Die besitzergreifende, rücksichtslose Seite seiner Gefühle verdrängt er ...

Susanne Kuhlendahl „Der Tod in Venedig nach Thomas Mann“ 2019, Knesebeck Verlag, ISBN 13-978-3-957-28268-2 Preis: gebundenes Buch 22 €, Seitenzahl: 96 Hier bestellen

Graphic Novel: Cavan Scott und Jose Maria Beroy „Das Phantom der Oper“

Andrew Lloyd Webbers Welterfolg als Graphic Novel für daheim. Fantastische Zeichnungen bringen den Musical-Klassiker in ein neues Licht. Nicht nur für Fans geeignet.

In der Pariser Oper geht Unheimliches vor sich. Tief in den Katakomben haust das Phantom der Oper und treibt sein Unwesen. Wer in der Oper ein und aus geht, tut dies mit Furcht und Schrecken und sucht stets nach Bewegungen in den Schatten.

Cavan Scott und Jose Maria Beroy „Das Phantom der Oper“ 2022, Panini Verlag, ISBN 13-978-3-741-62000-3 Preis: gebundenes Buch 25 €, Seitenzahl: 112 Hier bestellen