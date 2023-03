Buchtipp: „The Shards“ ist Bret Easton Ellis furioses Comeback

Von: Sven Trautwein

Bret Easton Ellis, Autor von „American Psycho“ legt mit „The Shards“ seinen aktuellen Roman vor. © NTB/Imago/Kiwi-Verlag

Bret Easton Ellis wurde für „American Psycho“ kritisiert und gefeiert zugleich. Nach 12 Jahren legt er mit „The Shards“ seinen neuen Roman vor.

Es sind die 1980er Jahre in Los Angeles. Bret ist 18 und wächst in einer wohlbehüteten Umgebung auf: Privatschule, teure Autos und Schulfreunde, deren Eltern Anwälte oder Filmregisseure sind. Eine Zeit, in der das Cruisen durch die Umgebung von Los Angeles Freiheit bedeutet. Doch was hat es mit dem mysteriösen Schüler auf sich und wer verbirgt sich hinter dem Trawler? Warum man sich auf Bret Easton Ellis „The Shards“ einlassen sollte, lesen Sie auf 24books.de.