Liebe, Trennung, Mord und Bücher: Vier Kinder- und Jugendbücher, die unbedingt gelesen werden sollten

Von: Sven Trautwein

Kinder- und Jugendbücher sind abwechslungsreich und unterhaltsam. Ob traurig oder lustig, wir stellen Ihnen vier lesenswerte Titel vor.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Viele Beziehungen scheitern, oft bleiben Kinder nach der Trennung bei einem der beiden Elternteile zurück oder müssen sich in neuen Familienkonstellationen zurechtfinden. Das ist manchmal schwierig, traurig oder einfach nur nervenaufreibend, manchmal bringen die Veränderungen aber auch etwas Positives mit sich: zwei Großeltern mehr, einen neuen Bruder oder zwei Zuhause, in denen man sich vielleicht auch wohlfühlt.

Auseinander, der dritte Gedichtband von dem niederländischen Künstlerinnenduo Bette Westera und Sylvia Weve, ist ein Buch über die Liebe, vor allem über das Ende von Liebe. 44 Seiten über Trennung und gescheitertes Familienleben. Trotz des Themas ein Buch, das Trost spendet. Mehr zum Thema Trennung gibt es in dem gut gemachten Buch „Zicke, Zacke, Trennungskacke“.

Der kleine Herr Fuchs, wie er leibt und lebt: Seit vielen Jahren ist der gierige Bücherfresser nicht aus Kinderzimmern, Buchhandlungen und Bibliotheken wegzudenken. Jetzt hat er ein neues Zuhause gefunden, wurde herausgeputzt und aufpoliert und startet in eine neue Serie. Vorhang auf für Herrn Fuchs, der aus Liebe zu Büchern zum Verbrecher werden muss, dann aber doch noch die Kurve kriegt und sich zum Starautor mausert.

Eine Hommage auf das Lesen und eine Persiflage auf den Buchmarkt. Die Kombination aus Text und tollen Illustrationen machen das Buch für Groß und Klein lesens- und anschauenswert. Natürlich eignet es sich hervorragend zum Vorlesen.

Jabu und seine Mutter, die Gute Königin, leben im Glücklichen Land in der königlichen Kate. Wenn es Entscheidungen zu treffen gilt, kommt das ganze Volk in ihren Garten und berät sich beim Kuchenessen. Eines Tages aber werden viele unter ihnen zänkisch und missgünstig, und die Menschen helfen einander nicht mehr. (...)

Kirsten Boie hat sich spätestens mit ihrer Sommerby-Reihe in die Herzen von Kindern und Familien geschrieben. Nun liegt mit „Der Hoffnungsvogel“ ein neuer Titel der Erfolgsautorin vor. Eine wundervolle Parabel, dass alle Menschen in der Zukunft friedlich zusammenleben können. Wünschenswert und längst überfällig.

Als Brynn an ihre alte Schule zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel vor Augen: den Tod ihres Lieblingslehrers aufzuklären, der vor vier Jahren ermordet wurde. Ausgerechnet Brynns ehemals bester Freund Tripp war einer der drei Schüler, die Mr Larkin tot auffanden. Seine Zeugenaussage entlastete seine Mitschüler erheblich. Doch Tripp hat nie vergessen, was er für die beiden getan hat - und dass alles eine Lüge war. Als Brynn ermittelt, stellt sie nach und nach alles infrage, was sie über die Schule, ihren Lieblingslehrer und ihren besten Freund zu wissen glaubt...