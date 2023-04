Bücher finden und abgeben: Die schönsten Bücherboxen und Bücherschränke

Von: Sven Trautwein

Die Buchregale in den eigenen vier Wänden werden zu eng oder Sie suchen nach neuen Buchtiteln jenseits der Buchhandlungen? Die schönsten Bücherboxen stellen wir Ihnen hier vor.

Leseratten können nur in den seltensten Fällen ohne einen Buchkauf aus einer Buchhandlung nach Hause gehen. Doch mit der Zeit werden die Bücherregale immer enger. Nach dem Verschenken an Freunde und Nachbarn sind Bücherschränke am Ort eine sehr gute Möglichkeit, überschüssige Titel unter das Volk zu mischen. Auf der anderen Seite bieten sie eine tolle Möglichkeit, andere Titel für die eigene Sammlung zu finden. Wir stellen Ihnen hier interessante Bücherschränke und Bücherboxen vor.

Die schönsten Bücherschränke auf Instagram

Bücherschränke laden zum Verweilen und Stöbern ein. Das Einlegen und Mitnehmen der Bücher ist für alle kostenlos. © Wolfgang Maria Weber/Imago

Nachdem die Bücher in den Regalen farblich sortiert wurden, muss vielleicht der eine oder andere Buchtitel gehen. Doch wohin damit? Bücherboxen und Bücherschränke vor Ort können eine gute Möglichkeit sein, überschüssige Bücher für einen neuen Leser bereitzustellen.

Bücherschrank in Vimmerby, Schweden

Schweden, das Land von Astrid Lindgren, hat in großen und kleinen Städten Bücherschränke, die zum Stöbern einladen. Hier in Vimmerby fiel dieser Bokkiosk ins Auge, der von weiter weg wie eine alte Telefonanlage aussieht. Die Bücher sind durch die Türen vor Wind und Wetter geschützt. Das ist eine gute Idee, falls es doch einmal ungemütlich wird. Fensterscheiben an den Schmalseiten lassen auch bei geschlossenen Türen einen Blick auf die Bücher im Inneren zu.

Bücherschrank in Limburg: Eine englische Telefonzelle

In Limburg an der Lahn lockt unter einer wunderschönen Magnolie eine alte englische Telefonzelle voller Bücher. Gerade ausrangierte Telefonzellen sind der perfekte Bücherschrank. Auch hier vor Wind und Wetter geschützt, laden sie zum Stöbern ein. Zudem bieten sie mit Regalbrettern vom Boden bis nach oben sehr viel Platz für neuen Lesestoff.

Bücherschrank in Hildesheim

Einen schönen, robusten Bücherschrank gibt es auch in Hildesheim. Robust und massiv steht er in der Nähe des Frauengefängnisses und lädt zum Stöbern ein. Wer nicht nur nach einzelnen Bücherschränken suchen möchte, kann sich auch auf die Reise in eine der Bücherstädte machen. Dort gibt es viele Antiquariate, die das eine oder andere Schmuckstück haben.

Versteckter Bücherschrank in Besigheim

Rund 25 Kilometer nördlich von Stuttgart kann man auch in Besigheim einen Bücherschrank finden. Hier lohnt sich ein wenig die Suche, da er von außen sehr unscheinbar ist.

Bücherschrank in den Niederlanden

Zwischen Apeldoorn und Zwolle gibt es in der Gemeinde Wihje in den Niederlanden einen kleinen, aber feinen Bücherschrank zu entdecken. Laut Instagram-Beitrag enthält der Schrank eine gute Mischung aus Kinderbüchern und weiteren Titeln, die aufs Mitnehmen warten.

Bücherschrank am Partnachplatz in München

Nicht nur an Frühlingstagen lockt in München der rote Bücherschrank am Partnachplatz zum Verweilen aus. Der schlanke, schlichte Schrank könnte auch gut vor einer Buchhandlung stehen und auf Neuerscheinungen aufmerksam machen, so stilvoll sieht er aus.

Neuer Bücherschrank zum Welttag des Buches

Pünktlich zum Welttag des Buches wurde in Gersfeld in der Röhn ein neuer Bücherschrank eröffnet.

Vielleicht finden Sie den einen oder anderen Bücherschrank bei Ihnen in der Gegend. Auch zum Stöbern bietet sich das an. Und mit dem neuen Buchfund geht es dann an einen dieser Lieblingsorte zum Lesen. Weitere tolle Bücherschränke und Bücherboxen gibt es unter dem Hashtag #bücherschrank auf Instagram zu entdecken. Die Seite openbookcase.de hilft bei der weiteren Suche nach öffentlichen Bücherschränken. Derzeit sind mehr als 9.000 Orte eingetragen.