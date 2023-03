Paris Hilton arbeitet in ihrer Autobiografie schlimme Ereignisse auf

Von: Sven Trautwein

Bald erscheint die Autobiografie von Paris Hilton. In „Paris – The Memoir“, so der Titel der Originalausgabe, gibt sie Einblick in ihre Erlebnisse.

Partygirl, Luxus-Jet-Set-Leben. Diese Begriffe fallen oft im Zusammenhang mit Paris Hilton. Nun spricht sie in ihrer Autobiografie über die großen und kleinen traumatischen und einschneidenden Ereignisse, die ihr in jungen Jahren widerfahren sind. Die ersten dunklen Einblicke lieferte die Dokuserie „Das ist Paris“. Die in Amerika kürzlich erschienene Autobiografie „Paris – The Memoir“ gibt jetzt weitere Details preis.

Buchneuerscheinung: „The Memoir“ von Paris Hilton

Paris Hilton bringt in Kürze ihre Autobiografie „Paris – The Memoir“ heraus. (Montage) © CoverImages/Imago/HarperCollins

Promi-Biografien sind derzeit wieder groß in Mode. Allen voran „Reserve“ von Prinz Harry und die Biografie von Pamela Anderson. Nun hat die 42-jährige Paris Hilton, die in jungen Jahren als Partygirl Schlagzeilen machte, ihre Autobiografie „Paris – The Memoir“ in den USA veröffentlicht. Wie stern undVogue berichten, gibt es einige Details, die vorher noch nicht so bekannt waren, beispielsweise dass sie mehrere Male aus dem Internat abgehauen und von einem Club abgewiesen worden sei.

„Paris – The Memoir“ von Paris Hilton: Was wir aus dem Buch erfahren

Auszügen, die das amerikanische Magazin People veröffentlicht hat, ist zu entnehmen, dass Paris Hilton in frühen Jahren von einem Lehrer bedrängt worden sei. Der Lehrer hätte sie tagelang abends angerufen und sie eines Abends geküsst. Dies hätte sie erst in späteren Jahren aufarbeiten können. Eine Vergewaltigung als Teenagerin, eine Abtreibung in den 20ern und Diskussionen und Auseinandersetzungen um ein anzügliches Video mit ihrem damaligen Freund Rick Salomon rücken das oft glamouröse Leben in ein dunkles Licht.

Paris Hilton „Paris – The Memoir“ 2023 Harper Collins, ISBN-13 978-0-063-22462-9 Preis: 24 US-Dollar, E-Book 15,99 US-Dollar, 336 Seiten (abweichend vom Format) - wann die deutsche Version erscheint, ist noch offen Hier bestellen!