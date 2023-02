Stephen King „Fairy Tale“: Der Autor bedankt sich bei Fans

Von: Jessica Bradley

Stephen King und sein Roman „Fairy Tale“ © ZUMA Wire/IMAGO/ Heyne Verlag

Stephen King schreibt Bücher wie am Fließband aber mit hoher Qualität. Nun bedankte er sich für das Lesen seines neusten Roman „Fairy Tale“ via Twitter bei seinen Fans. Buchtipp.

Der Roman „Fairy Tale“ überrascht. Handelt es sich bei dem Buch nicht um einen Horrorroman, sondern um einen märchenhaften Fantasyroman. Was eigentlich bei Stephen King üblich ist. Ein klein wenig hat es mich an „Der Talisman“ erinnert. Diesen schrieb der Autor zusammen mit seinem Freund und Kollegen Peter Straub, der letztes Jahr verstorben ist.

Dazu hat „Fairy Tale“ einen Hauch von Michael Endes „Die unendliche Geschichte“ und eine Prise „Momo“ dazu. Was in meinen Augen den Roman umso sympathischer macht.

Stephen King „Fairy Tale“: Über das Buch

Das Königreich Empis ist in Gefahr. Bösewichter lassen die Welt grau werden. Doch dem stellt sich Charlie entgegen. Alleine schon deshalb, weil er Radar, die Hündin retten will.

Der siebzehnjährige Charlie Reade hat kein leichtes Leben. Seine Mutter starb, als er sieben war, und sein Vater ist dem Alkohol verfallen. Eines Tages offenbart ihm der von allen gemiedene mysteriöse Nachbar auf dem Sterbebett ein Geheimnis, das Charlie schließlich auf eine abenteuerliche Reise in eine andere, fremde Welt führt. Dort treiben mächtige Kreaturen ihr Unwesen. Die unterdrückten Einwohner sehen in Charlie ihren Retter. Aber dazu muss er erst die Prinzessin, die rechtmäßige Gebieterin des fantastischen Märchenreichs, von ihrem grausamen Leiden befreien.

Stephen King „Fairy Tale“: Mein Fazit

Wer die langatmige Erzählweise von Stephen King nicht mag, ist auch hier an der falschen Adresse. Ich finde sie wundervoll und in „Fairy Tale“ vermittelt sie eine teils düstere und drückende Stimmung, aber auch ein empathische.s Gefühl. Die Charaktere sind akribisch ausgeführt und skurril, genau nach King-Art. Eine Leseempfehlung für alle, die in eine fremde Welt eintauchen möchten.

Stephen King „Fairy Tale“ 2022, Heyne Verlag; ISBN 13-978-3-453-27399-3 Preis: gebundenes Buch 28 €, Ebook 14,99 €, Seitenzahl: 880 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Stephen King

Stephen King, 1947 in Portland, Maine, geboren, ist einer der erfolgreichsten amerikanischen Schriftsteller. Bislang haben sich seine Bücher weltweit über 400 Millionen Mal in mehr als 50 Sprachen verkauft. Für sein Werk bekam er zahlreiche Preise, darunter 2003 den Sonderpreis der National Book Foundation für sein Lebenswerk und 2015 mit dem Edgar Allan Poe Award den bedeutendsten kriminalliterarischen Preis für Mr. Mercedes. 2015 ehrte Präsident Barack Obama ihn zudem mit der National Medal of Arts. 2018 erhielt er den PEN America Literary Service Award für sein Wirken, gegen jedwede Art von Unterdrückung aufzubegehren und die hohen Werte der Humanität zu verteidigen.

Seine Werke erscheinen im Heyne-Verlag.